Wien – Die Führungskrise innerhalb der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) scheint abgewendet. Der Ständige Rat der 57 OSZE-Staaten hat sich am Montag in Wien darauf verständigt, dass der kleinste EU-Staat Malta kommendes Jahr den Vorsitz in der Sicherheitsorganisation übernehmen soll. Dies teilte der amtierende OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani auf X, vormals Twitter, mit. Damit ist die von Russland seit einem Jahr blockierte Kandidatur Estlands Geschichte.

Der amtierende OSZE-Vorsitzende Bujar Osmani aus Nordmazedonien IMAGO/Bernd Elmenthaler

"Danke an Malta für die Bereitschaft, diese wesentliche Rolle zu übernehmen, und an alle Kollegen für die Flexibilität und Unterstützung", schrieb der nordmazedonische Außenminister Osmani. Er sprach von einer "riesengroßen Entscheidung", die den Weg zu einem Konsens beim OSZE-Jahrestreffen am Mittwoch und Donnerstag in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje ebne. Die Bestätigung Maltas gilt dort nur noch als Formsache.

Blockade durch Russland

Estland hatte sich für den OSZE-Vorsitz 2024 beworben. Eine geplante Einigung scheiterte beim OSZE-Ministerrat im vergangenen Dezember in Stockholm aber, weil Russland und Belarus einem estnischen OSZE-Vorsitz ihre Zustimmung verweigerten. Die Blockade zieht sich bereits seit mehr als einem Jahr, weswegen die Organisation in eine existenzielle Krise geraten ist. Österreich machte sich ursprünglich dafür stark, das Patt durch eine Verlängerung des aktuellen Vorsitzlands Nordmazedonien zu überwinden.

Es hatte auch Berichte gegeben, dass Österreich den Vorsitz übernehmen könnte. Auf die Frage der Nachrichtenagentur APA, ob Österreich es sich mit Russland verscherzt habe oder gar Rumänien wegen des Schengen-Streits ein Veto angedroht habe, sagte Kanzler Karl Nehammer, dass Österreich als möglicher OSZE-Vorsitz "nie zur Diskussion" gestanden sei. Es habe auch keine "Intervention" gegen Österreich gegeben, versicherte er. (APA, 23.11.2023)