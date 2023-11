In den Naturwissenschaften ist der Hebel für neue Green Jobs groß. Getty Images/iStockphoto

Ob Elektrikerin für Solarpaneele oder Chemiker für die Herstellung von Biokraftstoffen: Sogenannte Green Jobs, klimarelevante Berufe, sind für die grüne Wende in der Wirtschaft essenziell. Klimaneutralität wird ohne die vielen neuen Jobs für eine saubere Umwelt schwierig, denn eine Welle an neuen Gesetzen für Berichtspflichten für Nachhaltigkeit und den Ausbau erneuerbarer Energien kommt auf Unternehmen zu. Derzeit gibt es in Österreich 358 klimarelevante Berufe, 4,5 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind bereits in diesen beschäftigt.

Fast 100.000 neue Jobs im "grünen Bereich" sollen in den nächsten vier bis fünf Jahren in die Unternehmen kommen. Auf diese Zahl kommen die Unternehmensberatung Deloitte und das Netzwerk grüner Unternehmen, Green Tech Valley. Zusammen haben sie sich angesehen, wie weit Österreich mit der Entwicklung von Green Jobs ist – und inwieweit bestehende Arbeitsplätze zu grünen Jobs umgewandelt werden können. Deloitte hat dazu 413 österreichische Unternehmen zu ihrem Nachhaltigkeitsbestreben befragt. Rund 70 Prozent gaben an, bereits jetzt einen oder mehrere Green Jobs im Unternehmen zu haben. 40 Prozent melden bereits jede 20. Stelle als grün. Aber: Kaum Unternehmen, die noch gar keine klimarelevanten Berufe anbieten, planen dies in den nächsten Jahren.

Konkrete Handlungen

Allgemein werden Green Jobs laut der Studie als attraktiv eingeschätzt, auch die Nachfrage nach grünen Arbeitsstellen steige – vor allem bei Jüngeren. Trotzdem zeichnet sich auch hier ein Fachkräftemangel ab: Es fehlt besonders an Nachwuchs in grünen Lehrberufen und an akademischen Fachleuten wie Diplomingenieurinnen und Stromtechnikern.

Unternehmen sollten zwar laut den Studienautoren und -autorinnen auch die aktuellen Betriebsabläufe grüner gestalten, aber vor allem zukunftsorientiert denken. Es brauche strategische Ansätze, um immer mehr grüne Jobs anbieten zu können – was wiederum die grüne Wende schneller umsetzbar macht. Dazu gehört, den Personalbedarf aktiv zu planen und den Arbeitsplatz generell zu attraktivieren. Sind neue grüne Jobs mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance und Weiterentwicklungsmöglichkeiten verbunden, würden sie schneller vergeben werden können. Führungskräfte sollten für ein Verständnis unter Mitarbeitenden sorgen, welche genauen Fähigkeiten für einen grünen Job wichtig sind. "Grüne Netzwerke" könnten helfen, das Interesse an dem Thema zu stärken und Hochschulen mit Unternehmen zu verbinden. Außerdem würden Unternehmen, die grüne Ziele und einen sinnvollen Zweck für ihre Jobs definieren, leichter Talente finden. (mera, 30.11.2023)