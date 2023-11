Eine Mehrheit in der Stadt Salzburg sprach sich gegen eine unterirdische Trasse der Lokalbahn quer durch die Stadt aus. Die Planungen werden fortgesetzt.

Salzburger Lokalbahn

Geht es nach den Salzburger S-Link-Plänen, sollen die Zuggarnituren der Salzburger Lokalbahn die Stadt Salzburg unterirdisch queren. Foto: S-Link

Streng genommen ist das Ergebnis völlig eindeutig: Bei einer Bürgerbefragung vergangenen Sonntag in der Stadt Salzburg waren 58,3 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen gegen die unterirdische Verlängerung der Salzburger Lokalbahn quer durch das Stadtgebiet.

Mit dem unter dem Namen S-Link firmierenden Projekt soll die Lokalbahn letztlich vom Hauptbahnhof durch die Stadt bis weiter nach Hallein führen. Die Querung der Innenstadt und der Salzach ist unter Tage geplant, was dem Projekt den Beinamen U-Bahn oder Mini-U-Bahn beschert hat. Technisch und eisenbahnrechtlich gilt der S-Link als Schnellbahn. Insgesamt sind rund 17 Kilometer Neubaustrecke geplant, bis zu sieben Kilometer davon im Tunnel. Die Baukosten sollen offiziell je nach Länge der unterirdischen Strecke 1,99 bis 2,83 Milliarden Euro betragen. Derzeit läuft für den ersten Teilabschnitt vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Beteiligung hoch/nieder?

Und obschon die Mehrheit bei der Befragung mit Nein und damit gegen das Projekt stimmte, hat das Votum vorerst einmal keine Folgen. Rechtlich sind Bürgerbefragungen in Salzburg für die Politik nämlich nicht bindend. So auch diese nicht, die von der Initiativgruppe "Stopp-U-Bahn" durchgesetzt wurde.

Auch politisch bleibt das Votum vorerst ohne direkte Konsequenzen. Das liegt an den doch sehr großen Interpretationsspielräumen, was die Beteiligung angeht. Bei der Befragung schritten 22,3 Prozent der wahlberechtigten Salzburgerinnen und Salzburger zu den Urnen. Je nach Standpunkt ist das viel beziehungsweise zu wenig.

Während das Lager der Befürworter des S-Links die 22 Prozent mit "nur ein Fünftel der wahlberechtigten Stadtbewohner" kleinredet, nimmt das Lager der Kritiker und Kritikerinnen andere Vergleichszahlen. Sie argumentieren, dass bei den Kommunalwahlen 2019 auch nur etwa 48 Prozent zu den Wahlurnen gegangen seien.

Vergleich Befragung Altstadtgarage

Und sie vergleichen die Beteiligung mit der Befragung zur Erweiterung der Altstadtgaragen im Mönchsberg im Juni 2022: Damals sei die Beteiligung auch bei rund 22 Prozent gelegen, das Nein von über 80 Prozent habe dann zu einem Aus des Garagenprojektes geführt.

Neben der Initiative "Stopp-U-Bahn" war es vor allem die SPÖ, die mit Blick auf die Kommunalwahlen im März 2024 für das Nein mobilisierte: "Der S-Link hat sich erledigt", sagt Landesparteichef David Egger. Auch der sozialdemokratische Vizebürgermeister Bernhard Auinger will einen Ausstieg aus der Projektgesellschaft: "Es geht bei diesem Projekt um das städtische Budget, das mit dem S-Link über Jahrzehnte stark belastet werden würde."

Begrenztes Meinungsbild

Auf der anderen Seite steht die türkis-blaue Landesregierung. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kanzelte die Befragung als "begrenztes Meinungsbild" ab. Die Landesregierung beharrt darauf, die Arbeiten fortzuführen, und verweist auf eine für 2024 geplante überregionale – landesweit oder nur in den betroffenen Bezirken Flachgau, Tennengau, Stadt Salzburg – und dann verbindliche Abstimmung.

In der Propagandaschlacht um den S-Link in den vergangenen Wochen, die schon einen Vorgeschmack auf den kommenden Gemeinderatswahlkampf bot, blieben differenziertere Positionen ebenso die Ausnahme wie in der Interpretation der Befragung.

Enteignungen?

Eine der differenzierteren Stimmen kommt von Christoph Ferch, der als Ein-Mann-Fraktion der Liste Salz im Stadtparlament vertreten ist. Er sei nicht zur Befragung gegangen, sagte Ferch zum STANDARD. Auch ihm als Gemeinderat fehlten Informationen. So sei beispielsweise nicht klar, ob und wenn in welcher Größenordnung eisenbahnrechtlich mögliche Enteignungen für die Trasse erforderlich seien.

KPÖ und Bürgerliste

Auch von KPÖ und der grünen Bürgerliste kommen differenziertere Stellungnahmen. Die Bürgerliste betont die notwendige Neuorganisation des Verkehrs an der Oberfläche mit mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und O-Bus. "Es reicht nicht aus, den S-Link umzusetzen und den Individualverkehr an der Oberfläche unangetastet zu lassen", sagte Baustadträtin Anna Schiester.

Die KPÖ betont, dass nach der Befragung klar sein müsse: "Das Land kann die Stadt nicht überstimmen. Es braucht 2024 für einen Gesamtverkehrsplan eine doppelte Mehrheit, landesweit und in der Stadt", sagt Gemeinderat Kay-Michael Dankl. (Thomas Neuhold, 27.11.2023)