Pro

Zugegeben, die To-do-Liste vor Weihnachten ist ohnehin schon ziemlich lang, besonders bei Eltern. Den Adventkalender selbst zu machen kann also nur noch ein weiterer nerviger Punkt auf der Liste sein. Dennoch habe ich mich heuer das erste Mal dafür entschieden. Warum tut sie sich den Stress an?, fragen Sie sich jetzt sicher. Nun ja – allen voran, weil ein eigener Adventkalender persönlicher ist. Wer will schon jeden Tag das gleiche Stück billige Schokolade hinter dem Türchen vorfinden?

Viel netter ist es doch, den Adventkalender mit Kleinigkeiten zu bestücken, die sich das Kind schon lange wünscht und mit denen es wirklich etwas anfangen kann. Zum Beispiel mit einer Badekugel, die am selben Abend in der Badewanne Verwendung findet, dem Matchbox-Auto, zu dem man das letzte Mal im Supermarkt Nein gesagt hat, oder dem Lieblingsobstriegel. In anderen Türen steckt ein Stempel, eine Fingerpuppe, ein Sackerl Weihnachtstee oder eine Ausstechform für Kekse.

Damit das Ganze nicht zu teuer wird, sind auch Gutscheine dabei: ein Ausflug auf den Spielplatz mit Lebkuchen und einer Thermoskanne Kinderpunsch im Gepäck. Ganz Ehrgeizige machen sogar den Inhalt selbst: kandieren Mandeln, kochen Marmelade oder mischen ein Müsli zusammen. Eine gute Freundin verwendet ganz einfach Dinge, die sie schon zu Hause hat: Christbaumschmuck, Seifenblasen oder Pixie-Bücher, die lange nicht gelesen wurden. Auch das macht dem Kind Freude.

Den Adventkalender selbst zu basteln ist aber auch keine komplett selbstlose Angelegenheit. Für mich ist es eine Art Weltflucht, es entspannt mich und macht mir Freude. Ich mag es, nach schönen Kleinigkeiten Ausschau zu halten und mich zum Basteln hinzusetzen. Es gibt wenig, was mich so zuverlässig in eine idyllische Weihnachtsstimmung versetzt. (Lisa Breit, 29.11.2023)