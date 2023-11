Das Sanierungsgeschäft lief in Österreich bisher noch ganz gut, nun werden Vorhaben mehr und mehr in die Zukunft verschoben. IMAGO/U. J. Alexander

Im Bau ist die Wirtschaftskrise längst angekommen. Nun kündigt sich auch bei der Gebäudesanierung, die bisher noch vergleichsweise gut lief, eine Abkühlung an. Das sei insofern schlimm, als die Sanierung der Gebäudehülle ein wichtiger Hebel zur Senkung der klimaschädlichen CO2-Emissionen sei, sagt der Geschäftsführer und Miteigentümer des Fensterherstellers Internorm, Christian Klinger, im Gespräch mit dem STANDARD.

Unternehmensinterne Zahlen zeigten per Ende Oktober in Österreich einen Rückgang im Neubau von 31 Prozent; das Sanierungsgeschäft sei im Vergleich zur Vorjahresperiode noch um sechs Prozent gestiegen. Klinger: "In Summe liegen wir bei minus 14 Prozent."

In Deutschland sei die Situation wegen größerer Verunsicherung noch um einiges schlimmer: Neubau minus 43 Prozent, Sanierung plus/minus null, in Summe ein Minus von 22 Prozent bis Oktober. Die Schweiz hingegen steche bei Internorm mit plus sieben Prozent im Neubau, plus 19 Prozent bei Sanierungen und in Summe einem Plus von 14 Prozent hervor.

Aufschlussreich, weil man daraus Lehren ziehen könne, sei ein Blick nach Italien. Dort ist der Neubau laut Klinger in der Vergleichsperiode zwar um 25 Prozent eingebrochen, das Sanierungsgeschäft habe aber um fünf Prozent zugenommen. Das ergebe in Summe plus/minus null.

Von Italien lernen

Verglichen mit 2020 sei das Sanierungsgeschäft in Italien um satte 170 Prozent gestiegen, in der Schweiz immerhin noch um 30 Prozent, während Deutschland um fünf Prozent unter dem Wert von 2020 liege und Österreich in etwa gleichauf sei wie vor drei Jahren. Noch, denn eine Umfrage deute darauf hin, dass Sanierungsvorhaben zunehmend verschoben werden.

Wie aber ist erklärbar, dass in Italien das Sanierungsgeschäft so abgehoben hat und der Boom laut jüngsten Zahlen nach weiter anhält? "Die haben ein vernünftiges Sanierungssystem installiert", sagt Klinger.

Fenstertausch sei mit 50 Prozent gefördert worden, bei einer Gesamtsanierung des Gebäudes habe es 110 Prozent gegeben – in Form von Steuergutschriften auf fünf Jahre. Von 110 Prozent sei man in der Folge auf 90 Prozent zurückgegangen; gerade jetzt nehme Italien eine weitere Anpassung auf 70 Prozent vor. Der Boom sei aber ungebrochen, das Nachbarland erreiche auch die von der EU-Kommission als Zielwert formulierte Sanierungsquote von drei Prozent. In Österreich hingegen seien die drei Prozent noch nie erreicht worden, heuer falle man voraussichtlich wieder unter die Marke von einem Prozent, nachdem man sich in wirtschaftlich guten Zeiten bei 1,2 bis 1,3 Prozent bewegt habe.

Attraktiver Fördersatz

Was man von Italien lernen könne? "Ein transparentes, einfach handhabbares Unterstützungssystem mit attraktivem Fördersatz", sagt Klinger. "Das kurbelt die Sanierung an."

Mit einem Fördersatz von 30 Prozent könnte man einiges bewegen in Österreich, mit bis zu 50 Prozent noch viel mehr, hat eine vom Market-Institut im Auftrag von Internorm durchgeführte Umfrage ergeben.

Im Juni und Juli sind insgesamt 1116 Personen online in ganz Österreich befragt worden. Dabei stellte sich auch heraus, dass die Energieeinsparungsmöglichkeiten unterschätzt werden und der Zustand der Häuser von der Mehrzahl positiver gesehen wird, als er tatsächlich ist.

Förderdschungel in Österreich

Sanierungsinvestitionen werden in Österreich laut Klinger mit durchschnittlich zehn bis 15 Prozent gefördert. Die müsse man sich aber mühsam zusammensuchen. Dabei komme es auch darauf an, wo man wohne. Klinger: "Es gibt Förderungen vom Bund und von den Ländern. In Vorarlberg sind die Bedingungen vergleichsweise gut, im Burgenland und in Oberösterreich eher schlecht." Alle anderen Bundesländer reihten sich dazwischen ein.

Was Klinger noch stört, ist die politische Fokussierung in Österreich auf den Heizungstausch. Priorität sollte die Gebäudehülle haben. Wenn ein Gebäude gut isoliert sei, komme man auch mit einem kleiner dimensionierten Heizungssystem gut über die Runden und spare zudem Kosten.

(Günther Strobl, 27. 11. 2023)