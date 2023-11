Hier die Mediennews vom Montag:

Fauxpas: "An den Rollstuhl gefesselt": Thomas Gottschalk in der Kritik Die deutsche Olympiasiegerin Kristina Vogel spricht von Diskriminierung und sieht das ZDF in der Pflicht. Der Österreichische Behindertenrat formuliert harsche Kritik an Gottschalk

Moderator Thomas Gottschalk ist auch nach seiner letzten "Wetten, dass..?"-Sendung mit Kritik konfrontiert. REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Wuff, wuff: Kein Hund polarisiert wie Rudi bei Ö1 Diesen Donnerstag beschließt der ORF-Stiftungsrat ein neues Schema für Ö1 - Rudi, der Radiohund von Ö1 für Kinder, soll in den Ruhestand gehen

ORF-Finanzen: ORF muss auch mit ORF-Beitrag von allen sparen, sagt Stiftungsrat Zach "Privilegierte Situation" bedeute auch verschärfte Anforderungen an den öffentlich-rechtlichen Medienkonzern

TV-Tagebuch: ÖVP-Generalsekretär Stocker ist bei "Im Zentrum" pietätselastisch Christian Stocker überraschte am Sonntag bei Claudia Reiterer im ORF mit der Ansage, Untersuchungsausschüsse sollten künftig öffentlich übertragen werden

Nach VfGH-Erkenntnis: Presseclub legt Positionspapier zu ORF vor Gremien sollen entpolitisieren und professionalisiert werden - Forderung nach Erhöhung der Transparenz

"Masked Singer": Eva Padberg als Feuerlöscher enttarnt Deutsches Model sang "I Love It" und bekam am wenigsten Stimmen

"Australia" bei Disney+: Kidman und Jackman zurück im Outback Baz Luhrmann scheitert an der Serienadaption seines eigenen Films

Größere Rolle: Kim Kardashian spielt in Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" mit "Saturday Night Live"-Autorin Paula Pell zeichnet für Produktion und Drehbuch verantwortlich

Mitreden: Sehen Sie noch live fern? Streaming und Co haben dem analogen Fernsehen in den letzten Jahren weitgehend den Rang abgelaufen. Viele Menschen nutzen es fast gar nicht mehr. Sie auch nicht?

Switchlist: "A Man in Love", "Der Himmel gehört euch", Konsumwahn: TV-Tipps für Montag

Wir wünschen spannende Lektüre!