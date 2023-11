Für: Mehr Lohn und niedrigere Steuern

Antiquiertes Urlaubs- und Weihnachtsgeld abschaffen! So betitelte Mitte November die Neos-Interessenvertretung Unternehmerisches Österreich (Unos) eine Presseaussendung. Es folgten rege Diskussionen auf Onlineplattformen wie X, einst Twitter. Dabei soll das Einkommen der Arbeitnehmer gleich bleiben.

Denn die Unos-Forderung sieht vor, dass das Urlaubs- und Weihnachtsgeld nicht mehr zweimal im Jahr ausgezahlt, sondern auf zwölf Monatsgehälter aufgeteilt werden soll. Die steuerliche Begünstigung soll aber bleiben. Eine Möglichkeit wäre die Senkung der Regeltarife, also grundsätzlich niedrigere Steuern auf das gesamte Einkommen. "Wir wollen für Arbeitgeber Verwaltung reduzieren und für Arbeitnehmer Transparenz schaffen", heißt es von den Unos. "Der Ansatz ist richtig und die Idee gut", sagt Hanno Lorenz vom unternehmernahen Thinktank Agenda Austria. Die Besteuerung würde so viel einfacher.

Berechnung vereinfachen

Die bisherige Berechnung der steuerlichen Begünstigung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes mit dem sogenannten Jahressechstel sei zu kompliziert, antiquiert und im internationalen Vergleich unüblich, heißt es bei den Neos. Die Lohnverrechnung wolle man für Arbeitgeber vereinfachen, indem die steuerliche Begünstigung in den Regeltarif der Einkommenssteuer eingerechnet werden soll. Das heißt: Jeden Monat gibt es ein bisschen mehr, statt zweimal im Jahr eine größere Zahlung.

Der Hintergrund: Sonderbezüge wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden bis zu einer gewissen Grenze steuerlich begünstigt. Zur Berechnung des Steuersatzes für diese Bezüge muss das Jahressechstel ausgerechnet werden. Dieses entspricht zwei durchschnittlichen Monatsbezügen. Innerhalb des Jahressechstels gibt es einen Freibetrag von 620 Euro. Abzüglich dieses Freibetrags werden Sonderzahlungen, die sich im Jahressechstel befinden, begünstigt versteuert. Diese Regelung wollen Unos in den Regeltarif einrechnen und so die komplizierte Berechnung umgehen. Das würde auch Lohnverrechnungskosten senken, erklärt Monika Köppl-Turyna vom Institut Eco Austria.

Für kleinere Unternehmen würde das bedeuten, dass der Liquiditätsbedarf über das Jahr gleichmäßig verteilt wäre. Denn derzeit sorgten die hohen Auszahlungen für Schwierigkeiten bei Unternehmern, heißt es von Unos. Ein Vorteil für Arbeitnehmer wäre es, dass alle Gehaltsbestandteile rascher ankämen, gerade "in so schwierigen Zeiten" sei das laut Unos wichtig. Zudem gebe es mehr Wahlfreiheit für die Arbeitnehmer, meint Agenda-Ökonom Lorenz. Köppl-Turyna ergänzt, dass Kapitaleinkommen und Überstunden niedriger besteuert würden, also auch freie Dienstnehmer profitieren würden. "In Summe würde die Steuerlast sinken."

International sind Sonderzahlungen unüblich, in Deutschland etwa bekommt nur die Hälfte der Beschäftigten Weihnachtsgeld. Deshalb seien Einkommen bei internationalen Studien schlechter vergleichbar, argumentieren Unos. Und die Sonderzahlungen würden von internationalen Arbeitskräften oft nicht wahrgenommen.

Einen konkreten Plan von Unos, wie die Tarife geändert werden könnten, gibt es nicht. Es gebe aber "genügend Wirtschaftsforscher, die bereits eine Integration des Steuertarifs ohne Schlechterstellung gefordert und durchgerechnet haben", heißt es.