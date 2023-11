Ein Dokument im Firmenbuch zeigt, dass Anteile an der Holding an andere Investoren verkauft worden sind. Der Käufer ist indirekt der Schweizer Kaffeemaschinenerzeuger Arthur Eugster

René Benko trennt sich von Teilen der Signa-Holding. Die hochprekäre Lage des Unternehmens hat ihn offensichtlich dazu bewogen, wie eine aktuelle Mitteilung im Firmenbuch zeigt. Demnach beantragt er eine Veränderung der Eintragung der Anteile ins Firmenbuch am Landesgericht Innsbruck. Rund zwölf Prozent der Anteile wechseln damit den Eigentümer.

René Benko tritt Teile der Signa-Holding ab. APA/HELMUT FOHRINGER

Am 10. November hat die "Familie Benko 2017 Zwei GmbH" Geschäftsanteile an der Signa-Holding via Abtretungsvertrag abgegeben. Diese Benko-Firma gehört zur Gänze der Familie Benko Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck. Übernommen haben die Anteile die Eugster/Frismag AG und die AE Familienholding AG. Beide sind in Amriswil in der Schweiz domiziliert. Insgesamt umfassen die Geschäftsanteile, die übertragen werden, rund 8,6 Millionen Euro.

Der Käufer ist damit indirekt Arthur Eugster, Gründer des in der Schweiz ansässigen Kaffeemaschinenerzeugers Eugster/Frismag. Er war schon bisher an der Signa-Holding beteiligt. Laut "Wirtschaftswoche" hat sein Anteil an der Signa-Holding durchgerechnet bisher 11,5 Prozent betragen. Auch die AE Familienholding AG ist Eugster beziehungsweise seiner Familie zuzuordnen. (Luise Ungerboeck, Renate Graber, Joseph Gepp, 28.11.2023)