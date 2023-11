Festlich, aber gar nicht steif ging es am Montag in der schmucken Residenz des deutschen Botschafters in Wien zu. Im Mittelpunkt stand eine Figur, die ein regelrechter Star im deutschsprachigen Fernsehen ist, ein Dauerbrenner, der heute manchen Opa mit seiner Enkelin verbindet: Die orange Maus aus der gleichnamigen ARD-Sendung, die seit 1971 Sonntag für Sonntag "Lach- und Sachgeschichten" für Kinder bietet. Unter anderem wird dabei erklärt, wie die Löcher in den Käse kommen oder wie man eine Wolke wiegen kann.

Die Protagonistin erschien sogar selbst: Ein Mensch im Nagerkostüm, der gewiss nicht fror, tapste durch die Residenz, und auch eine Delegation war vom Produktionsort Köln nach Wien gekommen, um eine besondere Ehrung entgegenzunehmen: Das Format erhält den Heinz-Oberhummer-Award 2023 für "hervorragende Wissenschaftskommunikation".

Gruppenfoto mit Maus: Eine Delegation der "Sendung mit der Maus" nahm den Oberhummer-Award 2023 entgegen. Foto: André Gatzke

Ausgerichtet wird die Auszeichnung von der Kabarettgruppe Science Busters zusammen mit der Technischen Universität Wien, der Universität Graz, dem ORF, FM4, der Stadt Wien sowie dem Bildungsministerium den Oberhummer Award vergibt.

Die Bildungs- und staatlichen Institutionen zeigen dabei eine unerwartete Portion Humor: Denn dotiert ist der schöne Preis mit 20.000 Euro – und einem Glas Alpaka-Kot. Ja, runde Trümmerln der possierlichen Andentiere, die der 2015 verstorbene Physiker und leidenschaftliche Wissenschaftsvermittler Heinz Oberhummer liebgewonnen hatte. "Maus"-Veteran Armin Maiwald, der die Sendung vor mehr als einem halben Jahrhundert miterfunden hat, hielt das geschlossene Glas prompt der Plüschmaus vor die Nase, es waren amüsante Momente.

"Zeitloses deutsches Kulturgut"

Die Sendung am Sonntagvormittag sei ein "Hochamt" des Fernsehens, sagte der Botschafter Vito Cecere. Die Sendung sei ein "zeitloses deutsches Kulturgut". Die Euphorie des Botschaftspersonals sei "geradezu grenzenlos" gewesen, als man von der Preisvergabe erfahren habe. Politisch wurde es auch: Die Maus-Sendung schaffe "Vertrauen in die Wissenschaft", und dieses Vertrauen sei auch "ein Anker für unsere liberale Demokratie", das habe gerade auch die Pandemie gezeigt. Die Sendung habe sicherlich dazu beigetragen, dass man "Heerscharen" von Querdenkern weniger habe, witzelte anschließend einer der österreichischen Ausrichter.

Danach lüfteten die "Maus"-Moderatoren noch kleine Geheimnisse: Ralph Caspers gestand, als Kind mehr Fan der "Sesamstraße" gewesen zu sein, was sein Kollege Maiwald frotzelnd tadelte. Den blauen Elefanten, der die Maus nicht nach Wien begleitet hatte, kompensierte André Gatzke mit allerlei Geräuschen – das macht er auch für das Audioformat der Sendung. Und Jana Forkel schwärmte nicht von Wien, sondern von Bad Gastein: "Mein Herz hängt an dieser kleinen Stadt."

Der Festakt in der Botschafterresidenz war allerdings nur eine Ouvertüre: An diesem Dienstag ist anlässlich der Verleihung eine Gala im Wiener Stadtsaal geplant.

Blieb die Frage, was mit dem Glas mit den tierischen Ausscheidungen passieren wird. Christoph Biemann, der seit 40 Jahren in grünen Pullovern im "Maus"-Team ist, erzählte von einem Schrank in den Kölner Redaktionsräumen, wo sich schon andere Auszeichnungen befinden. Bei einem sei er sich jetzt schon sicher, sagte Biemann dem STANDARD lachend: "Das Glas mit dem Alpaka-Kot ist sicherlich die ungewöhnlichste Trophäe." (Oliver Das Gupta, 28.11.2023)