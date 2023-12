Pro

Keksuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Kann ich! Man braucht ja eine Morgengabe, wenn man beim RONDO-Team antanzt, um darum zu bitten, dass man einen Pro/Contra-Beitrag schreiben darf. Hoppla, Moment – das lief ja auch diesmal wieder umgekehrt. Egal, es gibt fast immer was zu naschen in der Immobilienredaktion, das scheint sich herumgesprochen zu haben. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, heißt es, kleine Schokoladegaben en passant sorgen für gute Stimmung an trüben Tagen – und an weniger trüben Tagen sowieso.

Kekse gibt es natürlich nur zur beziehungsweise rund um die Weihnachtszeit. Also von Oktober bis Ostern. Dann aber uneingeschränkt. Denn wir schreiben zwar gerade recht viel über eine sogenannte KIM-VO, die die Kreditvergabe einschränkt. Von einer Keks-VO hätte ich aber noch nie was gehört. Auch ein Allgemeines bürgerliches Gebäckbuch ist unbekannt. Deshalb wird wohl auch die Redaktion hin und wieder mit Keksen angefüttert. Die werden natürlich aus Gründen sofort vernichtet. (RONDO, Martin Putschögl, 5.12.2023)