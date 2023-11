Der iranische Präsident Ebrahim Raisi. IMAGO/Iranian Presidency

Ankara – Der iranische Präsident Ebrahim Raisi wird am Dienstag doch nicht in die Türkei reisen. Das teilte die türkische Präsidentschaft der Nachrichtenagentur AFP mit. Demnach hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag mit Raisi telefoniert. Es war zunächst unklar, ob der Besuch abgesagt oder verschoben worden ist.

Erdoğan hatte Raisis Besuch Mitte November angekündigt. Demnach sollte es bei dem Treffen beider Staatsoberhäupter um eine gemeinsame Position zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas gehen.

Iran rief zum Boykott israelischer Produkte auf

Anfang November hatten die Außenminister beider Länder mitgeteilt, eine Regionalkonferenz einzuberufen, um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern. Die Länder der Region müssten "ihrer Verantwortung gerecht werden", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan bei einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Hossein Amir-Abdollahian in Ankara.

Der türkische Minister verwies auf "deutliche Anzeichen" seines iranischen Kollegen, wonach "andere bewaffnete Elemente in der Region in den Konflikt eingreifen könnten, wenn sich die Bedingungen nicht ändern".

Amir-Abdollahian seinerseits drang darauf, ein solches Treffen "regionaler Spitzenvertreter, muslimischer und arabischer Staaten so bald wie möglich" abzuhalten. Zudem rief er die muslimische Welt auf, israelische Produkte wegen des Krieges zu boykottieren.

Sorge vor Flächenbrand im Nahen Osten

Der mit der Hamas verbündete Iran hatte deren brutalen Überfall auf Israel als "Erfolg" begrüßt, bestreitet jedoch eine Beteiligung daran. Im vergangenen Monat drohte Teheran mit dem Eingreifen weiterer Akteure in den Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Nach dem Hamas-Überfall, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet und 240 als Geiseln verschleppt wurden, begann Israel damit, Ziele im Gazastreifen aus der Luft und vom Boden aus massiv anzugreifen. Angaben der Hamas zufolge, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 15.000 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet. Nach langwierigen Verhandlungen war am Freitag eine Feuerpause in Kraft getreten, die inzwischen bis Mittwoch verlängert wurde. Ein Teil der Geiseln wurde bereits im Austausch gegen in israelischer Haft befindliche palästinensische Jugendliche und Frauen freigelassen. (APA, 28.11.2023)