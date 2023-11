Anastasia Potapova spielt in St. Petersburg auf. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE

St. Petersburg - Die Frauen-Tennis-Organisation WTA unterstützt zwar nicht die Austragung eines Schauturniers in Russland, Strafen haben Spielerinnen aber nicht zu befürchten, die am Wochenende bei einer Exhibition in Russland teilnehmen. Bei der zweiten Auflage des Turniers von Freitag bis Sonntag in St. Petersburg sind sowohl Spielerinnen der WTA Tour, als auch Akteure der ATP Tour eingeladen.

Das vom russischen Energie-Giganten Gazprom gesponserte Event findet während des andauernden Angriffskrieges von Russland in der Ukraine statt. "Spielerinnen treten auf der WTA Tour als unabhängige Vertragspartner an und haben nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, in der Nebensaison ohne Strafe an einer Veranstaltung teilzunehmen."

Angekündigt haben sich u.a. Julia Putinzewa (KAZ), Anastasia Potapowa und Veronika Kudermetowa (beide RUS). Bei den Männern sind u.a. der Weltranglisten-15. Karen Chatschanow, Roberto Bautista Agut (ESP) und Adrian Mannarino (FRA) dabei. Die ATP hat sich bisher nicht dazu geäußert. (APA; 28.11.2023)