Aufmerksamkeit ist ihnen gewiss: Heidi Klum und ihre Tochter Leni werben erneut für die italienische Dessousmarke Intimissimi. Für die Weihnachtskampagne singen die beiden Models gemeinsam "O Tannenbaum" - in roten Dessous vor aufgetürmten Geschenkkartons, die wie ein Weihnachtsbaum anmuten. Zu hören ist der Weihnachtsklassiker in einer Mischung aus Deutsch und Italienisch. Zum Schluss ist der Claim zu sehen: "Intimissimi. The Art of Italian Lingerie."

Werben wieder gemeinsam für Intimissimi: Heidi (links) und Leni Klum. Foto: Intimissimi

Der 30-sekündige Spot wurde laut dem Branchendinest horizont.net wie schon die vier vorhergegangenen Intimissimi-Kampagnen mit Heidi und Leni Klum von Creative Director Thomas Hayo, bekannt durch seine Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" als Juror, mitentwickelt und produziert. Die Bigband-Version von "O Tannenbaum" wurde demnach eigens für die Kampagne von Perkypark Music arrangiert und produziert. Die Berliner Musikproduktionsfirma gehört Thomas Hayos Bruder Peter Hayo.

INTIMISSIMI XMAS 2023 Heidi&Leni Klum 30s

Perkypark Music

Die Kampagne soll ab 28. November zunächst auf digitalen Kanälen laufen, gefolgt vom TV-Spot eine Woche später. In den sozialen Medien sollen laut horizont.net Kurzfassungen des Spots sowie weitere Assets mit Heidi und Leni Klum zum Einsatz kommen. Als Fotografin der Kampagne zeichnete Vicky Lawton verantwortlich, die zusammen mit Hayo auch Regie führte. (red, 28.11.2023)