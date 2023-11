SORA-Studie

Mehr Bürgerinnen und Bürger haben eine positive Einstellung zur Demokratie, wie eine Studie des Forschungsinstituts Sora gezeigt hat, die am Dienstagvormittag vorgestellt wurde. Während im Jahr 2022 insgesamt 34 Prozent der Befragten sagten, dass das politische System gut funktioniert, sind es 2023 immerhin 39 Prozent. "Wir sehen hier eine leichte Erholung seit 2022, obwohl der Wert in den vergangenen Jahren insgesamt abgenommen hat", sagt Studienautorin Martina Zandonella. Diese positive Entwicklung gilt jedoch nicht für das ärmste Drittel der Bevölkerung. Seit der ersten Sora-Befragung 2018 ist die Zufriedenheit hier fast durchgängig gesunken. 2022 waren noch 29 Prozent der Ansicht, dass das politische System gut funktioniert, der Wert sank 2023 um fünf Prozentpunkte. Das ist der niedrigste Wert seit dem Beginn der Befragungen im Jahr 2018, als gar noch 49 Prozent der Personen aus dem ärmsten Drittel der Ansicht waren, dass das politische System gut funktioniert.

Außerdem gibt es in dieser Gruppe den größten Anteil an Nichtwählern. An der Nationalratswahl 2019 nahmen 41 Prozent von ihnen nicht teil, was im obersten Drittel lediglich auf 17 Prozent der Befragten zutraf. Die Studienautoren teilten die Befragten danach ein, wie hoch ihr Jahreseinkommen ist und wie gut sie finanziell für die Zukunft abgesichert sind. Zum unteren Drittel gehören zum Beispiel Menschen, die in der Pflege, der Reinigung und der Paketzustellung arbeiten. Viele von ihnen sind armutsgefährdet.

Oberstes Drittel fühlt sich am besten vertreten

Auch fühlten sich die Gruppen sehr unterschiedlich gut repräsentiert. Nur 16 Prozent des ärmsten Drittels sind der Meinung, dass sie im Parlament gut vertreten sind. Im mittleren Drittel stimmten 47 Prozent der Aussage zu, im obersten sogar 61 Prozent. Wie ließe sich das ändern? "Für das untere Drittel ist es enorm wichtig, dass sie wieder das Gefühl haben, dass ihre politischen Anliegen gehört werden", sagt Wissenschafterin Zandonella. Es gehe aber auch um ein sicheres Einkommen und Anerkennung.

Trotz der teilweise geringen Zustimmung zur Demokratie lehnt die absolute Mehrheit aller Befragten eine Diktatur ab. Nur elf Prozent würden eine Diktatur für die kommenden fünf Jahre einführen wollen, die uns "aus den Krisen führt". Einer Regierung aus "den besten Köpfen", die ohne Parlament entscheiden kann, sind hingegen 21 Prozent zugeneigt. 52 Prozent der Befragten würden sich für eine direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild entscheiden.

Unter den unterschiedlichen Parteianhängern ist die Zustimmung zur Demokratie trotz gradueller Unterschiede ähnlich hoch. Ob ÖVP- oder Grünen-Wähler – mindestens 80 Prozent halten die Demokratie für die beste Staatsform. "Wir sehen, dass wir uns noch sehr viel näher stehen als zum Beispiel in den USA", sagt Zandonella.

Für die Studie wurde eine repräsentative Stichprobe durchgeführt, 2081 Personen ab 16 Jahren wurden vom 30. September bis 12. Oktober dieses Jahres befragt. Die Hälfte der Befragungen fand online statt, die andere Hälfte telefonisch. (Milena Wurmstädt, 28.11.2023)

