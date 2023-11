1. Leanschi & Friends

Als Concept-Store für Männer und Uhrenliebhaber bietet Leanschi & Friends in seinem ersten physischen Store in der Wiener Spiegelgasse eine anspruchsvolle Auswahl an edlen Accessoires und funktionalen Alltagsbegleitern. Hier dreht sich dementsprechend alles rund um vordergründig "männerlastige" Themen wie Uhren, Schreibkultur, Männerschmuck, feine Lederwaren etc. Wer etwa auf der Suche nach einem Uhrenbeweger ist, wird hier gut beraten.

Spiegelgasse 4, 1010 Wien, 0660/231 59 59, leanschi-and-friends.com

2. Veletage

Für den Fahrrad-Fan findet sich im zweiten Bezirk allerlei nützliche Gadgets. Foto: Veletage

Es muss ja nicht gleich das individuell im Windkanal angepasste Traumbike sein, das man sich aus diesem Feinkostladen für Radler holt. Die gesamte Equipe in der Boutique gibt sich selbst dann große Mühe, wenn das erste Paar Fahrradschuhe oder ein nettes Geschenk gefunden werden sollen. Obendrein findet man kleine Labels, die nicht nur funktionelle, sondern auch hübsche Fahrradbekleidung anbieten. Anfänger werden hier jedenfalls nicht mit Arroganz gestraft!

Praterstraße 13, 1020 Wien, 01/212 49 11, veletage.com

3. Coco Wasabi Superstore

Im Superstore der Wiener Künstlerin Coco Wasabi stöbert es sich besonders gut, wenn man auf Popkultur steht. Denn die Künstlerin, die in Mariahilf werkelt, verkauft allerlei lustiger Klimbim mit Ikonen aus der Musik-, Film- und Fernsehgeschichte drauf: Britney Spears als Heilige auf einer Kerze, die vier Golden Girls eben gleich anbetungswürdig verewigt, während Marilyn Monroe und Elvis auf kleinen Kaffeehäferln Platz finden. Und klar, auch Barbie ist im Repertoire.

Gumpendorfer Straße 119/4+5, 1060 Wien, 0664/513 58 25, cocowasabi.com

4. Kitsch Bitch Sight Store

Kerzen, Gewand, Firlefanz: im 7. Bezirk sind Sie da richtig. Foto: Kitsch Bitch

Von auffallenden Ohrringen über lustige Grußkarten bis hin zu kunterbunten Kerzen und nachhaltiger Kleidung bietet der Kitsch Bitch Sight Store viel Inspiration für potenzielle Weihnachtsgeschenke. Die zwei Geschäfte in der Neubaugasse erinnern an ästhetische Social-Media-Feeds. Kuratiert werden die Mode- und Lifestyle-Produkte von Lilly Egger, Gründerin des Labels Kitsch Bitch, und Vivien Sakura Brandl, Leiterin des Sight Stores und Gründerin der Marke Sightline.

Neubaugasse 36 & 46, 1070 Wien, 0677/629 541 70, kbsstore.at

5. Wier im Hof

Unisex-Kleidung mit politischen Aufdrücken, nachhaltige Wasserflaschen und allerlei stylishe Accessoires und Deko-Artikel findet man im Wier. Hier werden nur lokale und europäische Brands verkauft. Der Concept-Store legt außerdem ein Augenmerk auf Mode aus Wien, etwa mit den Marken Nullkommasiebenprozent und Good Kids Bad Society. Der Shop feierte soeben die Neueröffnung und hat im Vergleich zur früheren Location mehr Tageslicht und Platz zum Shoppen.

Neubaugasse 27/15, 1070 Wien, wier.at

6. Spielzeugschachtel

Die Geschichte dieses Spielzeuggeschäftes in der Nähe des Stephansdoms reicht ins Jahr 1963 zurück. Neben den gut 2000 Produkten, die sich hier zu einem Kinderparadies türmen, wird auch eine Unmenge an Kinderliteratur angeboten. Der Fokus des Teams rund um Susanne Sühs liegt auf nachhaltigen und pädagogisch wertvollen Produkten, so werden auch viele Spielsachen aus Holz präsentiert, die, wenn möglich, in Deutschland oder Österreich produziert werden.

Rauhensteingasse 5, 1010 Wien, 01/512 44 94-0

7. o*books

Bücher zu queeren Themen gibt es im zweiten Bezirk. Foto: O Books

Ein Grund zur Freude ist, wenn Buchhandlungen aufsperren, anstatt das Handtuch zu werfen. Ihren ersten Geburtstag feierte vor kurzem die Buchhandlung o*books im zweiten Wiener Bezirk, genauer gesagt im Nordbahnviertel. Das Sortiment des Teams ist breitgefächert, besonderen Wert legt man auf Themen wie Queerness, Diversität und Kinderliteratur. Ferner gibt’s Schreibwaren sowie eine fein kuratierte Auswahl an Papeterie. Und Veranstaltungen.

Bruno-Marek-Allee 24, 1020 Wien, 0676/406 73 19, o-books.at

8. Papierflieger

Der Papierflieger ist für Geschenke Suchende eine vielversprechende Adresse: Neben buntem Geschenkpapier, Billetts für alle Anlässe und hübschen Boxen findet man hier Stifte aller Art in ansprechenden Designs. Aber auch Täschchen, Dekorationsartikel, Bilderrahmen, Teekannen, gemusterte Tassen, nicht alltägliche Gadgets, wie zum Beispiel duftende Radiergummi, ausgefallene Uhren und, und, und. Wer es nicht ins Geschäft schafft, kann auch online bestellen.

Ungargasse 55, 1030 Wien, 0676/534 38 53, papierfliegerwien.com

9. Miller Schreibkultur

Büro- und Schreibkultur von Miller Miller

Das Geschäft ist einer der letzten Familienbetriebe auf der Mariahilfer Straße, das inmitten der großen Ketten überlebt hat. Zum Glück, denn bei Miller Büro & Schreibkultur seit 1866 setzt man auf individuelle Beratung, egal ob es die erste Füllfeder für die Volksschülerin oder ein edler Kugelschreiber mit Gravur als Sponsionsgeschenk sein soll. Dazu gibt es ein großes Angebot an Papierwaren, ausgefallene Billetts, Kalender, Geschenkpapiere, edle Notizbücher und Fotoalben.

Mariahilfer Straße 93, 1060 Wien, 01/597 47 15, schreibkultur.at

10. Wiener Kerzenmanufaktur

Weihnachten ohne Kerzen? Undenkbar! Foto: Wiener Kerzenmanufaktur

Erst seit einem Monat hat die Wiener Kerzenmanufaktur geöffnet, die vom Fleischmarkt ins Franziskanerviertel im ersten Bezirk übersiedelt ist. Das Stammhaus wurde von Oksana und Andriy Sydor 2013 in Lemberg in der Ukraine gegründet, wo bis heute ein Standort unterhalten wird – und wo auch produziert wird. Das Angebot in dem altehrwürdigen Ambiente reicht von allerlei Farben und Formen bis hin zu Bienenwachskerzen. Alles wird in Handarbeit hergestellt.

Singerstraße 26, 1010 Wien; 0664/142 37 73, wienerkerzen.at

11. Heimweh

Auf der Wieden befindet sich dieser Store, der von Interieur über Geschenkideen bis hin zu Kindersachen alles anbietet. Mit Sesseln, Sofas und Beistelltischen darf man sich hier ebenso inspirieren lassen wie in Sachen Einrichtung, die ins stylishe Kinderzimmer passt. Plüschtiere inklusive. Derzeit findet man in dem Geschäft auch allerhand Weihnachtsdeko – neben dem üblichen Deko-Firlefanz, von dem man nie genug haben kann. Doch eine Vase geht immer, oder?

Wiedner Hauptstraße 81, 1050 Wien, 01/544 01 61, instagram.com/heimwehwien

12. Finnshop

Seit 2004 ist der Finnshop die erste Adresse, wenn es um Schönes aus Finnland geht. Beispielsweise Glaswaren und Geschirr von Iittala – inklusive Schüsseln, Häferln und Kinderbesteck mit Mumindekor. In den bunten Designs von Marimekko sind Kleidung, aber auch allerhand nette Kleinigkeiten für die Wohnungsbehübschung erhältlich. Zusätzlich werden ausgewählte Lebensmittel wie Lakritze, Schokolade oder Senf aus Finnland angeboten.

Siebensterngasse 88–90, 1070 Wien, 0676/963 84 58, finnshop.at

13. De Montis

Ob farbenfrohe, originelle Keramik, Tischwäsche oder Handtücher: Astrid und Fabrizio De Montis versammeln in ihrem Store in der Lindengasse, dem ehemaligen Möbelgeschäft Interni Toscani, Kleinkram, den man woanders vermisst: schöne Dinge des portugiesischen Herstellers Bordallo Pinheiro oder der Marke Ekelund, die auf schwedische Motive setzt. Sie gibt es in Wien wahrlich nicht an jeder Ecke. Dazu gesellt sich eine feine Auswahl an Lebensmittelspezialitäten und Weinen.

Lindengasse 16, 1070 Wien, 01/524 40 62, demontis.at

14. Loretta Cosima

In diesem Design-Concept-Store für Kinder und Erwachsene mit zugehörigem Atelier und Siebdruckwerkstatt findet man neben der Hausmarke Loretta Cosima heimische Produkte und viele aus aller Welt, darunter viel Handgefertigtes. Besonderes Augenmerk liegt auf nordischem Design. Zu entdecken gibt es eine Mischung kleinerer und größerer Labels und Designer aus den Bereichen Interieur, Dekoration, Schmuck, Papeterie und Schönem für Kinderzimmer und Kleiderschrank.

Garnisongasse 7, 1090 Wien, 01/992 62 27, lorettacosima.at

15. Zweigstelle

Zu Weihnachten dürfen es auch Blumen sein. Foto: Michael Steingruber

Seit Ende der Neunzigerjahre betreibt Andreas Bamesberger die Zweigstelle in der Porzellangasse im neunten Bezirk. Er war einer der ersten Floristen in Wien, der Blumenarrangements auf moderne und stylishe Art gestaltete. Wer also auf der Suche nach kreativen Sträußen und Bouquets abseits biederer Gestecke ist, wird hier fündig. Außerdem gibt es ausdrucksstarke Vasen und Wohnaccessoires sowie Duftkerzen der Marke Trudon zu kaufen.

Porzellangasse 4–6, 1090 Wien, 01/315 66 98, zweigstelle.com

16. Giraffenland

Vor wenigen Wochen ist das Giraffenland auf der äußeren Währinger Straße von Nr. 160 wieder an den früheren Standort Nr. 144 übersiedelt. Zu kaufen gibt es dort Waren, die das Handarbeitsherz höherschlagen lassen. Bunt bedruckte Stoffe, dicke Flecht- und Häkelkordeln von Bobbiny sowie ein sehr umfangreiches Sortiment an Zubehör. Wer Inspiration braucht, kann sich durch Bücher schmökern, wer erst nähen lernen will, kann auch einen Nähkurs buchen.

Währinger Straße 144, 1180 Wien, 0664/384 99 45, giraffenland.at

17. Nuri Shop

Die Sardinen in der gelben Dose genießen hierzulande Kultstatus, zum 100-Jahr-Jubiläum 2020 eröffnete man ein Pop-up, das zum fixen Geschäft mutiert ist. Dort gibt es neben den "normalen" Dosen auch Jahrgangssardinen und Aufstriche. Wahre Fans können sich mit Nuri-Socken einkleiden und mit Nuri-Schürze kochen. Eher für betuchte Liebhaber sind jene limitiert erhältlichen Dosen um 249 Euro, die beim Golden Globe Race mit um die Welt gesegelt sind.

Herrengasse 5, 1010 Wien, 0676/329 97 26, glatz.co.at/nuri-shop

18. Coffee Sheep

Manche Läden sind richtig gut im Verstecken. Zum Beispiel der kleine Laden Coffee Sheep im fünften Bezirk, und das, obwohl er an der stark frequentieren Schönbrunner Straße liegt. In dem Mini-Coffeeshop servieren Tatiana Kaczmarska und Jan Kristof Kaffee, der in der Slowakei geröstet wird – dort gibt es auch zwei weitere Filialen. Neben Kaffee kann man auch Gadgets zum Kaffeesieden erstehen. Schafsmilch ist übrigens keine Option, da führt der Name in die Irre.

Schönbrunner Straße 75, 1050 Wien, 0664/431 69 40, coffeesheepwien.at

19. Misa Tea

In den 1990er-Jahren saßen Sandra Loeffelmann und Kuros Zahedi im kühlen Nordwesten der USA erstmals in einer wärmenden Teebar. Fortan begannen die Designerin und der Keramiker auf ihren Reisen nach Japan, Laos oder Vietnam immer intensiver in die Materie einzutauchen. Ihr Teesortiment in der Siebensterngasse spiegelt das wider, eine Klasse für sich ist die große Auswahl an Matcha-Variationen. Vor Ort kann man kosten oder an Workshops teilnehmen.

Siebensterngasse 17, 1070 Wien, 0660/127 71 20, misatea.com

20. Boops Jewelry

Kleine Schmuckläden bieten passende Geschenke für die Liebsten an. Boops Jewelry / Malourra

Ihre Leidenschaft für Schmuck und die ergebnislose Suche nach hochwertigen und leistbaren Basics aus echtem Gold haben Rana, die Gründerin von Boops Jewelry, auf die Idee gebracht, ihr eigenes Schmucklabel zu starten. Wobei Boops eine Abkürzung für "Basic Hoops" ist. Online und in seinen Shops in Salzburg und Wien bietet das Label dementsprechend zeitlosen Goldschmuck an – sorgfältig ausgesuchte Basics und Klassiker –, die nicht gleich das Budget sprengen.

Seilergasse 19, 1010 Wien, boops-jewelry.com

21. Fräulein Wunderbar

Ein Ort, an dem man sich immer wieder gerne auf "Schatzsuche" begibt, möchte dieses kleine Geschäft, rund fünf Gehminuten von Wien Mitte entfernt, sein. Zu entdecken gibt es neben Büchern kuratierte Secondhand-Bekleidung für Kinder und ein ausgewähltes Sortiment an Neuware (Spielzeug, Bastelsachen, Deko). Gebrauchte Kleidung, aber nur Markenware, nimmt das Fräulein Wunderbar gerne auf Kommissionsbasis entgegen.

Seidlgasse 34/5, 1030 Wien, 0676/951 50 04, fraeulein-wunderbar.at

22. Eigensinnig

Bunte Farben und Muster sucht man in der Boutique am Sankt-Ulrichs-Platz im siebten Bezirk vergebens. Dafür können sich Fans von Schwarz und Grau freuen: Bei Eigensinnig finden sie Kleidung in ihren Lieblingsfarben. Seit über zehn Jahren bieten Toni Woldrich und sein Team ausgefallene Stücke im Stile der Avantgarde-Mode aus Leinen, Seide, Baumwolle und Cashmere an. Außerdem gibt es passende Accessoires wie Taschen, Sonnenbrillen und Hüte dazu.

Sankt-Ulrichs-Platz 4, 1070 Wien, 01/890 66 37, eigensinnig-wien.com

23. Handschuh am Neubau

Handschuhe für die kalte Jahreszeit braucht man immer. Petra Eder

Das Handschuhgeschäft in der Neubaugasse ist seit Jahrzehnten eine Institution. In zig Kartons lagert eine unglaubliche Auswahl an Handschuhen in unterschiedlichen Materialien, Farben und für verschiedenste Gelegenheiten. Inhaberin Gabriele Budweiser führt das Geschäft mit Leidenschaft und legt Wert darauf, die Kundschaft gut zu beraten und Service anzubieten. Zusätzlich gibt es ein breites Sortiment an Hauben, Schirmen, Gehstöcken und Hosenträgern.

Neubaugasse 44, 1070 Wien, 01/522 69 93, handschuh-neubau.at

24. Gummistiefelhaus

Nasse Füße sind vermeidbar. Gummistiefelhaus

Hier hat man etwas gegen Regen. Oder auch nicht. Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachten möchte. Fest steht, dass das Gummistiefelhaus im achten Wiener Gemeindebezirk das erste Fachgeschäft seiner Art war. Angeblich sogar weltweit. Seit 2015 findet man in der Strozzigasse 1 jedenfalls alles Mögliche für regnerische Tage: von stylishen Gummistiefeln über bunte Regenschirme und -jacken bis hin zum funktionalen Friesennerz.

Strozzigasse 1, 1080 Wien, 01/402 65 92, gummistiefelhaus.com

Die Tipps sind in Lifestyle-Beilage RONDO erschienen.

(red, 30.11.2023)