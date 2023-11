Das Klimaticket für ganz Österreich kann man nun auch am Smartphone vorweisen, aber nur, wenn man die richtigen Apps benutzt. Wallet-Lösungen gibt es nicht

Verkehrsministerin Leonore Gewessler zeigt die neue Form des Klimatickets: digital am Smartphone.

APA/BMK/CAJETAN PERWEIN

Seit Montag gibt es das Klimaticket nicht nur in der bekannten Form als Plastikkarte, sondern auch am Smartphone. Zwar wurde vielfach schon das fotografierte Klimaticket von den Kontrolleurinnen und Kontrolleuren akzeptiert, jetzt hat die digitale Version aber ihr offizielles Zuhause gefunden: in den Apps von ÖBB, der Westbahn sowie der Wiener Linien.

Voraussetzung für das digitale Ticket ist aber ein Kundenkonto bei den jeweiligen Anbietern. Auch wie das Ticket in die App kommt, ist unterschiedlich. Nur bei der ÖBB landet das Klimaticket in seiner Vollversion automatisch in der App. Bei Westbahn und Wiener Linien muss man manuell nachhelfen.

Das geht so:

Es ist übrigens nicht nötig, das digitale Klimaticket in der Wiener U-Bahn auch mit der App der Wiener Linien vorzuzeigen, es reicht, wenn in einer der drei genannten Apps die Jahreskarte korrekt angezeigt wird. Das Ticket ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis oder der E-Card mit Foto gültig. Wird das Ticket gesperrt oder storniert, ist eine digitale Anzeige des Tickets nicht mehr möglich.

Wer ein Metropolticket für Wien, Niederösterreich und das Burgenland oder eine Jahreskarte für einzelne Bundesländer hat, muss noch warten, bis es am Smartphone landet. Aktuell gibt es nur das österreichweit gültige Ticket in digitaler Form. Das liegt daran, dass es regionale Unterschiede und unterschiedliche Verkehrsverbünde gibt, in deren Verantwortung auch die Umsetzung eventueller digitaler Varianten liegt, heißt es aus dem Klimaministerium.

Wallet-Lösungen sind ebenfalls nicht angedacht. Wer also sein Klimaticket bequem in die digitalen Brieftaschen von Google oder Apple legen wollte, hat leider Pech. "Vor dem Hintergrund, dass es sich beim Klimaticket Ö um eine stornierbare Jahreskarte handelt, haben wir uns aus Sicherheitsgründen und Gründen der Missbrauchsprävention dagegen entschieden, das Klimaticket Ö in Wallet-Lösungen anzeigbar zu machen", heißt es dazu vom Ministerium.

Nur das digitale Klimaticket zu kaufen ist übrigens nicht möglich, man bekommt immer auch die blau-grüne Plastikkarte zugeschickt. So sei das Vertriebssystem, und eine Umstellung wäre aktuell zu aufwendig. Es werde aber in Zukunft die Möglichkeit geben, nur die digitale Variante zu kaufen.

Was, wenn der Akku leer ist?

Was tun, wenn die App spinnt oder der Akku leer ist und man kontrolliert wird? Dann ist man ohne gültiges Ticket unterwegs, und es gelten die Bestimmungen des jeweiligen Verkehrsunternehmens, was das Schwarzfahren betrifft. Manche Verkehrsbetriebe sind aber kulant und stornieren etwaige Strafen, wenn man später nachweist, dass man über ein gültiges Ticket verfügt. Oder man hat Glück, und in der Garnitur gibt es eine Steckdose, in der man das Smartphone schnell aufladen kann.

Das Klimaticket für Österreich in der Classic-Variante kostet aktuell regulär 1095 Euro. Das ermäßigte Klimaticket kostet 821 Euro. (red, 28.11.2023)