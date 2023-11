Ob Einkaufen, das Erledigen finanzieller Angelegenheiten, Behördengänge oder das Buchen einer Reise – all das und viel mehr ist mittlerweile innerhalb weniger Minuten, ortsungebunden vom Smartphone aus zu erledigen. Wer mit Computer, Handy, Laptop und Co aufgewachsen, also ein Digital Native ist, hat vermutlich auch keine Probleme, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden.

Fühlen Sie sich digital überfordert? Inside Creative House/Getty Images/iStockphoto

Und doch kann es passieren, dass man selbst als digital versierter Mensch an seine Grenzen stößt, wie beispielsweise auch "Emigrant Inside" im Forum berichtet:

Dass es zunehmend anspruchsvoller oder komplizierter wird, sich mit digitalen Neuerungen zurechtzufinden, sich aufgrund dessen ein Gefühl der Überforderung einstellen kann und man sich digital exkludiert fühlt, ist die eine Sache, die andere ist, dass es auch gewisse Bereiche der virtuellen Welt gibt, die man schlicht und einfach nicht betreten möchte. In gewisser Weise kann dies vermutlich auf das Lebensalter oder die Generation zurückgeführt werden, doch auch unabhängig davon gibt es Gründe, warum man auf so manche App, ein weiteres technisches Gerät oder das ein oder andere soziale Netzwerk einfach keine Lust hat.

Wo steigen Sie in der digitalen Welt aus?

In welchen Bereichen haben Sie schon länger das Gefühl, nicht mehr mithalten zu können und überfordert zu sein? Führen Sie das auf Ihr Lebensalter zurück oder auf etwas anderes? Welche digitalen Angebote lehnen Sie aber auch als Digital Native ab? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 30.11.2023)