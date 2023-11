Inklusion AMS-Zugang für "arbeitsunfähige" Jugendliche schrittweise ab Jänner

Jugendlichen, die wegen festgestellter "Arbeitsunfähigkeit" keinen Zugang zum AMS hatten, soll dieser ermöglicht werden. Das Gesetz tritt mit Jänner in Kraft, das Angebot werde dann aber noch nicht vollständig in Anspruch genommen werden können, sagte Minister Martin Kocher am Dienstag