Der Jihadist Ben M. wird nicht nur vom Staatsschutz seit geraumer Zeit als "Hochrisikogefährder" gesehen. APA/GEORG HOCHMUTH

Welche Gefahr Ben M. (17) darstellt, daran ließ die psychiatrische Gutachterin zu Beginn des zweiten und letzten Prozesstages am Wiener Landl keinen Zweifel aufkommen. Wenn der heuer bereits einschlägig verurteilte Wiener Jihadist auf freien Fuß gesetzt würde, "ist er gefährlich". Das heißt: Bei M. sei davon auszugehen, dass er in "absehbarer Zeit" wieder schwere Straftaten begehe. Angefangen bei einer schweren Körperverletzung bis hin zu Tötungs- und weiteren Terrordelikten.

Was mit "absehbarer Zeit" gemeint sei, wird die Sachverständige gefragt? "Demnächst", präzisiert die Expertin. Die zweite Gutachterin des Gerichtsverfahrens geht in ihrer Einschätzung sogar nicht weiter: Sie würde bereits "in den nächsten Wochen" mit neuerlichen Straftaten von M. rechnen, käme er wieder in Freiheit.

Schon in einem rechtskräftigen Vorverfahren seien laut einem der Gutachten bei M. "schwerste Auffälligkeiten" festgestellt worden. Damals musste er sich unter anderem vor Gericht verantworten, weil er seit Oktober 2021 seinen Mitschülerinnen und Mitschülern Videos auf seinem Handy aufgedrängt hatte, in denen IS-Terroristen Enthauptungen vollzogen. Als der Wiener seinen Klassenkollegen auch noch mit Messern drohte, schritt schließlich die Polizei ein – und der Bursche flog prompt von der Schule.

Im Sommer 2022 ging M. öfters mit einer Machete außer Haus und sprühte das IS-Banner auf die Brigittenauer Brücke in Wien. Wenig später kam er in Untersuchungshaft.

Mittlerweile weise M. laut Einschätzung der Sachverständigen eine "schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung" auf. Der Jugendliche spüre sich selbst nicht und empfinde daher auch kein Gefühl für seine Opfer.

Ein abenteuerlicher Vergleich

Das passt zur Causa, warum M. nun neuerlich vor Gericht saß. Gemeinsam mit einem Mitangeklagten, seinem ebenfalls einschlägig verurteilten Freund Erol M. (18), soll er heuer im Mai mit einem Luftdruckgewehr auf einen MA-48-Mitarbeiter geschossen haben. Ein Projektil verletzte den Bediensteten der Stadt leicht am Oberschenkel.

Als eine der Gutachterinnen Ben M. im Vorfeld des Prozesses darauf ansprach, soll der vom Staatsschutz beobachtete Jugendliche mit einer abenteuerlichen Antwort ausgewichen sein: "Es gibt auch Computerspiele, in denen man auf Menschen schießt." Die Waffen besorgte sich das Jihadistenduo zuvor in Tschechien.

M.s Zustand habe sich durch seine unzureichend behandelte psychische Störung immer weiter verschlechtert, lautete das Resümee. Die radikalislamistische Radikalisierung sei dadurch begünstigt worden. Wohl auch deshalb verschickte M. nach der Haftentlassung neuerlich Propaganda der Terrormiliz "Islamischer Staat". Wie übrigens auch sein Freund Erol, der sich noch dazu als Teil einer gewalttätigen „Sittenwächter“-Gruppe betätigt haben soll.

Einweisung als "einzige Möglichkeit"

Ben M. war erst heuer im März unter Anrechnung der Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gekommen. Die aus Vorverfahren empfohlene Unterbringung in einer sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft erfolgte nie. Und M. machte in seinem radikalen Umfeld bald wieder dort weiter, wo er aufgehört hatte.

In Summe wurde Ben M. aufgrund der ungünstigen Gefahrenprognose und seines äußerst labilen psychischen Zustands von beiden Gutachterinnen eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum – ehemals Maßnahmenvollzug – "als einzige Möglichkeit" nahegelegt, um den Burschen vor weiteren strafbaren Handlungen zu bewahren. Einen so jungen Menschen in "die Maßnahme" zu stecken, hielten selbst die beiden Psychologinnen für ein Novum.

Aber das Gericht hielt dich dennoch daran. Ben M. soll eingewiesen werden. Beide Jihadisten fassten wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Vergehen gegen das Waffengesetz eine jeweils zweijährige Haftstrafe aus. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. (Jan Michael Marchart, 28.11.2023)