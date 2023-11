vlnr.: Christian Thornton (Ex-Immofinanz-Manager) und Karl Petrikovics (Ex-Immofinanz-Chef) beim Prozessbeginn in Wien. APA/EVA MANHART

Wien – Im Prozess um Kredit- und Aktiengeschäfte rund um die Immofinanz-Gruppe haben sich der angeklagte Ex-Chef der Constantia Privatbank und der Immofinanz, Karl Petrikovics, sowie der Ex-Prokurist Christian Thornton für nicht schuldig bekannt. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft den ehemaligen Managern Untreue mit einem Schaden von rund 836 Millionen Euro und Bilanzfälschung vor. Die Verteidiger der Angeklagten sehen Ungereimtheiten in den Ausführungen der Staatsanwaltschaft.

Im Fokus der Anklage stehen Aktiengeschäfte des einst größten österreichischen Immobilienkonzerns, die ins Jahr 2007 zurückreichen. Die beiden ehemaligen Manager sollen laut Anklage über Umwege Darlehen von der Immofinanz und der Immoeast in Millionenhöhe an Tochtergesellschaften der Constantia-Privatbank vergeben haben. Diese sollen mit den Geldern wiederum Immofinanz- und Immoeast-Aktien erworben haben.

Diese Vorgangsweise hätte die Aktienkurse der börsennotierten Immofinanz und Immoeast beeinflusst und zudem gegen das Verbot des Erwerbs eigener Aktien verstoßen, so die Staatsanwaltschaft. Weiters hätten die Kredite laut Staatsanwaltschaft niemals unbesichert an Tochtergesellschaften der Constantia Privatbank ohne nennenswertes Vermögen vergeben werden dürfen. Mangels Sicherheiten habe das Verlustrisiko daher allein bei Immofinanz und Immoeast gelegen, die Gewinnchancen allein bei der Constantia Privatbank, an deren Gewinnen Petrikovics selbst mit zehn Prozent beteiligt gewesen sei. "Ein ordentlicher Vorstand wäre dieses Risiko nie eingegangen", so die Staatsanwaltschaft. "Die Immoeast und die Immofinanz waren für Petrikovics nur Mittel zum Zweck."

Tarnen, täuschen und verschleiern

Die Darlehensvergabe und der Ankauf von Aktien sei auch nicht vom Aufsichtsrat genehmigt gewesen und von den beiden Managern verschleiert worden, so der Vorwurf. Die Staatsanwältin sprach in ihren Ausführungen wiederholt vom "tarnen, täuschen und verschleiern". Die Angeklagten bestreiten alle Vorwürfe.

Petrikovics' Anwalt, Alexander Stücklberger, verteidigte das Vorgehen seines Mandanten. Dieses sei weder "ungewöhnlich" noch "verschleiert" gewesen. Petrikovics habe mit seinen Handlungen lediglich versucht, für die Aktionäre, die Gewinne erwartet hätten, diese auch zu lukrieren. Der Anwalt wies auch auf seiner Ansicht nach falsche Annahmen und Ungereimtheiten in den Ausführungen der Staatsanwaltschaft hin - so seien die Darlehensgewährungen durchaus wirtschaftlich vertretbar gewesen. Stücklberger kritisierte auch die lange Dauer der Ermittlungen, immerhin liege der angeklagte Tatzeitraum bereits mehr als 16 Jahre zurück - "uns sterben die Zeugen reihenweise weg", beklagte der Anwalt.

Der Verteidiger des Zweitangeklagten Thornton wies darauf hin, dass der Ex-Prokurist kein Motiv gehabt habe, ein Delikt (schwere Untreue, Anm.) zu begehen, das mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden kann. Er habe weder einen finanziellen Vorteil aus seinen Handlungen gezogen, noch sei ihm bewusst gewesen, dass der Immoeast und der Immofinanz ein Schaden entstehen könnte. (APA, 28.11.2023)