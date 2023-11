"Weltjournal: Klima Extrem – Leben bei 50 Grad", "Looking for Eric", Reportage über die Auswirkungen des Trendsports Klettern - Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Trendsport Klettern – Wenn Freiheitsdrang die Natur ­bedroht Der Kletterboom bringt die Natur an ihre Belastungsgrenze: zugeparkte Wiesen und Waldwege und eine Zunahme von Unfällen am Felsen. Bis 20.15, Arte

20.15 VIETNAMKRIEG

Rescue Dawn (USA/LUX 2006, Werner Herzog) Die Flucht des deutsch-amerikanischen Piloten Dieter Dengler während des Vietnamkriegs aus einem Gefangenenlager in Laos: Vietnam-Drama mit Christian Bale über einen Deutschen, der ein amerikanischer Kriegsheld wurde. Bis 22.15, Arte

21.45 HOLOCAUST

Die Wannseekonferenz (D 2020, Matti Geschonneck) Philipp Hochmair als SS-Scherge Heydrich, der mit anderen Nazis bürokratisch die "Endlösung" bespricht. "Die 90 Minuten sind eine wichtige und wuchtige Zumutung. Nirgendwo gibt es Hoffnung oder einen Moment der Erholung", schreibt Birgit Baumann in ihrer STANDARD-Kritik über den Film. Bis 23.30, 3sat

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Klima Extrem – Leben bei 50 Grad Der Klimawandel und die Erderwärmung machen das Leben in weiten Teilen der Welt schon heute extrem schwierig. Betroffene Menschen erzählen, was das Leben bei 50 Grad bedeutet. Um 23.05 folgt die Doku Die Nacht, als die Flut kam über die Flutwelle im deutschen Ahr. Bis 23.55, ORF 2

0.30 KOMÖDIE

Looking for Eric (GB/F/I/B/E 2009, Ken Loach) Postbote Eric (Steve Evets) hat es nicht leicht: Seine Frau hat ihn vor Jahren verlassen, seine Stiefsöhne behandeln ihn respektlos, Lichtblicke sind selten – bis nach dem Rauchen eines Joints auf einmal der von ihm vergötterte Fußballstar Éric Canton vor ihm steht. Bis 2.20, BR

1.10 WERNER HERZOG

Stroszek (D 1977, Werner Herzog) Der in Berlin lebende Straßensänger Bruno S. ist in Herzogs vielleicht bestem Film Symbolfigur für ein Außenseiterdasein. Sein Versuch, gemeinsam mit einem Nachbarn und einem Freudenmädchen (Eva Mattes) in Amerika Anschluss und Glück zu finden, endet als Fiasko illusionärer Wunschträume und mit der Erfahrung neuer Zwänge. Bis 3.00, Arte

Bruno Stroszek kümmert sich um die Prostituierte Eva (Eva Mattes) in Werner Herzogs "Stroszek", 1.10 Uhr auf Arte. Foto: ZDF