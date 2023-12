"Ich übe diesen Job schon 30 Jahre lang aus. Mit 17 Jahren habe ich die Lehre begonnen, mit 20 war ich fertig, danach ging es zum Bundesheer. Diese Zeit bei einem klassischen Goldschmied in der Gumpendorfer Straße war richtig gut. Ich hatte gleich drei Meister und dadurch eine super Ausbildung. Davor habe ich fünfmal die Schule gewechselt. Ich war ein schwieriges Kind, wollte ursprünglich etwas mit Mode machen und habe eigentlich nur durch Zufall zum Goldschmieden gefunden. Nach nur einer Woche Lehre war ich Feuer und Flamme für den Beruf.

Der Goldschmied Max Grün alias Ringking. Sascha Aumüller

Recht bald war ich in dem Beruf selbstständig und habe damit angefangen, künstlerisch zu arbeiten. Damals hatte ich eine intensive Metal- und Punk-Phase und wollte am Anfang nur Totenkopfringe fertigen. Diese Ringe ziehen sich bis heute durch mein Werk. Man hat mich deshalb auch einmal den "Punk unter den Goldschmieden" genannt.

Für mich ist Schmuck ein Accessoire, das von Fashion bis ins ganz edle Gefilde reicht. Ich versuche, die beiden Bereiche zu verbinden. Luxustrash ist mein Motto. Da ich wie in der Mode in Kollektionen denke, kennen die Kunden meine unterschiedlichen Stile und suchen sich eine bestimmte Richtung aus. Ich mag es schon sehr, mit Gold und Platin zu arbeiten, obwohl ich auch viel aus Silber mache, weil es super zum Experimentieren ist. Aber für feine Arbeiten ist Gold das Allerbeste. Einiges fertige ich auf reinen Kundenwunsch an, aber meistens ist es eine Symbiose aus einem Teil von mir und der Idee des Kunden. Viele sehen etwas in der Auslage, sagen "Gefällt mir" und präzisieren eine Vorstellung. Oder kommen extra wegen der Siegelringe, für die ich bekannt bin.

Familienbetrieb als Fundament

Am eigentlichen Beruf hat sich – seitdem ich die Lehre gemacht habe – wenig geändert. Aber es kommen wenig Junge nach. Es ist halt schwer anzufangen, denn das Geschäft erfordert einen hohen Wareneinsatz, dafür braucht man Geld. Entweder man startet in einem traditionellen Familienbetrieb, der schon ein Fundament besitzt. Die haben aber eh Nachwuchs und werden auch weiterwachsen. Oder man beginnt bei null. Da poppen viele kurz auf und sind dann gleich wieder weg.

Viele Kunden holen sich Inspiration in der Auslage und äußern dann Wünsche. Sascha Aumüller

Durch die Inflation und die vielen Krisen hat sich einiges verändert. Grob gesagt, gibt es nur mehr zwei große Gruppen unter den Kunden. Jene, die ganz billig kaufen, und jene, die noch richtig investieren und Edelmetalle auch wegen des Materialwerts kaufen. Die Schicht dazwischen, die bricht langsam weg. Also etwa Leute, die aufwendige Silberringe kaufen, werden eindeutig weniger. Auch Reparaturen haben zugenommen oder Schmuck, den man schon besitzt, umgestalten oder herrichten zu lassen. Wiederverwertung ist generell groß angeschrieben; klassisches Goldschmieden wieder gefragt, weil Handwerker, die eine gewohnte Dienstleistung anbieten, immer weniger werden. Nur die Anzahl der Eheringe bleibt konstant, denn geheiratet wird immer. Natürlich gibt es kleine Tätigkeiten wie das Austauschen von Steinen, die ein wenig nerven. Sie werden guten Kunden von mir aber als Service angeboten. In schlechten Zeiten muss man halt auch Dinge tun, die nicht so viel Spaß machen.

Mein Ding ist ganz klar das Modellieren von Wachs. Du nimmst einen Block und schnitzt irgendetwas raus. Das ist kein klassisches Schmieden und Montieren, sondern Sägen und Formen. Diese Technik wende ich für meine Totenköpfe an, bei kleinen Tierfiguren oder eben bei Siegelringen. Das hat mir immer Spaß gemacht, und ich habe bestimmt zehn Jahre lang nur geschnitzt. Doch in diesem Bereich hat auch eine der stärksten Veränderungen stattgefunden, der 3D-Druck. Das ist jetzt ein Riesenthema. Die 3D-Drucker können die Technik des Schnitzens super ersetzen. Aber eben nur in der starren, harten Art eines Computers. Daran ist gar nichts Organisches oder Künstlerisches. Es ist zu perfekt und hat gar kein Leben.

Modell aus dem 3D-Drucker

Ich lehne das trotzdem nicht komplett ab, sondern versuche, sinnvoll damit zu arbeiten. Ich schnitze zum Beispiel vorab etwas aus Wachs, und der Computer baut es mit all seinen Ungenauigkeiten nach. Das schaut dann so aus, wie ich es gerne hätte. Ich habe den 3D-Druck lange verteufelt, mittlerweile ist er mein Freund. Es gibt ja auch häufig Anfragen für Formen und Muster, die immer wieder kommen und nur Wiederholung sind. Da habe ich mir irgendwann gedacht, bevor ich jetzt jeden einzelnen Ring in den immer gleichen Bewegungen schnitze, baue ich lieber ein Modell mithilfe des 3D-Druckers dafür. Manchmal kommen durch die Drucker jetzt Ideen von Kunden, die wirklich nur schwer umsetzbar sind. Vorstellungen von schwebenden Diamanten oder so. Es braucht aber immer eine gewisse Physik, damit die Dinge funktionieren.

Großer Zeitdruck ist etwas, das ich in dem Beruf erstaunlicherweise nach wie vor selten habe. Das ist eine Typ-Frage. Ich mache jeden Tag eineinhalb Stunden Mittagspause, auch wenn sich manche Kunden herrlich darüber aufregen können." (Sascha Aumüller, 17.12.2023)