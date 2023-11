"Sex and the City"-Star Cynthia Nixon ist seit Montag im Hungerstreik. IMAGO/Tom Williams

Mangelndes politisches Engagement kann man Cynthia Nixon nicht vorwerfen. Bis vor wenigen Wochen ging sie für bessere Arbeitsbedingungen für US-Hollywoodschauspielerinnen und -schauspielern auf die Straße. Jetzt macht sie sich für eine Verlängerung der Waffenruhe in Gaza zwischen Israel und Palästina stark. Mit drastischen Mitteln: Seit Montag ist sie im Hungerstreik.

Man darf annehmen, dass sie es durchzieht. Nixon ist keine Frau der bloßen Worte. Dass sie Taten folgen lässt, zeigt die Laufbahn der Darstellerin. Ihren Bekanntheitsgrad verdankt die 57-jährige New Yorkerin vor allem ihrer Rolle der feministischen Anwältin Miranda Hobbs in der Serie Sex and the City. Auch dort nahm sie sich kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, gesellschaftliche und politische Missstände anzuprangern. Wie Cynthia Nixon würde auch Miranda Hobbs für ihre Überzeugungen aufs Ganze gehen.

Großeltern überlebten Holocaust

Zur Schauspielerei kommt die 1966 Geborene durch ihre Mutter mit deutschen Wurzeln, die sie als alleinerziehende Akteurin mit Theater "indoktrinierte". Ihre Großeltern sind Holocaust-Überlebende, was sie mit ihren zwei Kindern aus erster Ehe als Motiv für den Hungerstreik anführt. Zum Beruf zieht es Nixon als Schülerin, später als Studentin, wo sie ihr Studium der englischen Literatur mit Auftritten finanziert. Bühnenerfahrung sammelt sie am Broadway. Mit 32 ergattert sie die Rolle in der stilprägenden Comedy neben Sarah Jessica Parker übernimmt und mit einem Schlag weltberühmt.

Im Filmgeschäft behauptet sie sich fortan mit starken Frauenfiguren, zum Beispiel als Emily Dicksinon, Nancy Reagan und ab 2021 in der Sex-and-the-City-Fortsetzung von And Just Like. Wobei die neue Miranda als schüchterne Lesbe bei vielen weniger gut ankam. Menschen mit Freude an Retrocharme beglückt sie derzeit in The Gilded Age vom Downton-Abbey-Erfinder Julian Fellowes.

Als Gouverneur im US-Bundesstaat New York abgeblitzt

Während all dieser Zeit betätigte sie sich politisch. Für die Demokraten bewarb sie sich 2018 um das Gouverneurs-Amt von New York. Sie wirbt als ehemalige Krebskranke für Mammographie und tritt für die Rechte von Schwulen und Lesben. Mit ihrer Frau Christine Marinoni ist sie seit 2012 verheiratet, die beiden haben einen Sohn. Für den Frieden hungert Nixon mit fünf weiteren Politikerinnen und Politikern. Ein Ende ist nicht in Sicht. (Doris Priesching, 28.11.2023)

Mehr:

"And Just Like That ... 2": Kommt endlich der Sex in die City?

"And Just Like That": Der Pussy einen Schubs geben

TV-Star Cynthia Nixon will Gouverneurin des Staates New York werden.