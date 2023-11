Es naht die Klimakonferenz, und in der "ZiB" wird auf etwas hingewiesen, das manche ein gewagtes Experiment nennen: Ab Donnerstag treffen bei der COP 28 in Dubai Politik und Expertise aufeinander, aber geleitet wird das Ganze von Ahmed Al Jaber. Der Herr ist im Hauptberuf Chef des größten Ölkonzerns der Emirate. Heißt das, demnächst würde im Gegenzug eine Klimaaktivistin den Vorsitz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) übernehmen? In der "ZiB" ist Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber eher skeptisch, was Dubai anbelangt. "Man sollte einen Rauschgifthändler nicht zum Therapeuten für Süchtige machen", sagt er.

Lena Schilling war Dienstagabend zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Screenshot: TVThek.orf.at

In der "ZiB 2" ist die Klimaaktivistin Lena Schilling zu Gast und ebenfalls deutlich. "Es hört sich ein bisserl an, als würde Glock eine internationale Friedenskonferenz veranstalten und dort Waffen verscherbeln", antwortet sie Armin Wolf auf die Frage, ob es überhaupt Sinn ergibt, zur COP 28 zu pilgern. Das Problem sei allerdings global, muss dringend einer Lösung nähergebracht werden. Sie wünscht sich jedenfalls, dass da "etwas rauskommt".

ZIB 2: Klimaaktivistin Schilling zur UNO-Klimakonferenz

ORF

Könnte nicht technischer Fortschritt das Nichterreichen der Ziele kompensieren?, fragt Wolf später. Etwa Kohlenstoffspeicherung? "Ja, Carbon-Capture wird in zehn bis 15 Jahren eine Rolle spielen. Aber ohne drastischen Wandel in der Klimapolitik können wir uns das auf den Bauch picken", sagt Schilling, die offenbar Angebote von der Politik hat. Nicht von der ÖVP, zu der sie keine netten Worte findet. Es wurden – logisch – wohl die Grünen vorstellig. "Ich sehe meine Verankerung in der Klimabewegung. Es gibt im Moment keine Entscheidung, die getroffen werden kann", sagt Schilling dann aber schon wie eine Politikerin. (Ljubiša Tošić, 29.11.2023)