Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Von Isabel Russ zum Beispiel. Sie wird mit Februar 2024 Chefredakteurin und Geschäftsführerin bei den "Vorarlberger Nachrichten" und deren Mediengruppe Russmedia im Familienbesitz.

Isabel Russ wird im Februar 2024 Chefredakteurin und Geschäftsführerin bei Russmedia in Vorarlberg. Russmedia, Bearbeitung DER STANDARD

Russ aus der gleichnamigen Verlegerfamilie ist mit dann 33 Jahren die erste Chefredakteurin der Vorarlberg dominierenden Tageszeitungen – aber nicht die jüngste. Ihr Vater Eugen A. Russ wurde in den 1980ern mit gerade 20 Co-Chefredakteur der größten Vorarlberger Tageszeitung und mit 22 Chefredakteur und Geschäftsführer dort.

Vorarlbergs bestimmende Mediengruppe

Die "Vorarlberger Nachrichten" sind das medial bestimmende Landeshauptblatt im westlichsten Bundesland. Russmedia beherrscht den Medienmarkt mit einem breiten Portfolio von vol.at, das im Bundesland regelmäßig vor Onlinemarktbeherrscher ORF.at liegt, über die Tageszeitung "Neue Vorarlberger" bis hin zu einer Vielzahl von Regionalblättern und Magazinen sowie Ländle TV und Antenne Vorarlberg. Russmedia ist bekannt für schlanke Strukturen auch in der Redaktion und hohe Renditen. Und Russmedia ist eine wesentliche Stimme im Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ), einem der wesentlichsten medienpolitischen Player.

Isabel Russ war zuletzt ab 2021 Digitalchefin bei "Profil" und danach in Babykarenz. Vor ihrem "Profil"-Engagement war sie ab 2019 als Start-up-Investmentberaterin in Österreich und Deutschland. Sie unterstützte Start-ups bei der Finanzierung, Finanzplänen und Datenanalysen, bei Vertragsverhandlungen und Due Diligences, coachte und beriet sie bei Investitionen.

Bei Funke Digital arbeitete Russ etwa im Investmentteam. Funke, das ist die große deutsche Mediengruppe, die auch an "Krone" und "Kurier" in Österreich beteiligt ist. Sie arbeitete etwa für das E-Roller-Start-up Tier Mobility, bewertete für den Inkubator Speedinvest hunderte Start-ups und war für die NZZ-Mediengruppe im Corporate Development und Marketing tätig.

Sie studierte mit Bestnoten an der University of Warwick Wirtschaft und machte ihren Master an der Universität St. Gallen mit einer Masterarbeit über "The Cross-Over Effect of Irrational Investor Sentiments in Commercial and Residential Real Estate Markets".

Journalismus und Finanzen

Isabel Russ wird ihre neue Position nach ihrem Mutterschutz im Februar 2024 antreten, ließ Russmedia zuletzt verlauten. Ihr Vorgänger Gerold Riedmann wechselt mit April als Chefredakteur zum STANDARD. Verleger Eugen A. Russ über seine Tochter und künftige Chefredakteurin und Geschäftsführerin: "Ihr beeindruckender Werdegang, zuletzt als Leiterin des Onlineteams bei 'Profil', ihr Engagement für unabhängigen Journalismus, gepaart mit einer herausragenden technologischen und finanziellen Expertise, positionieren sie ideal, um die 'VN' und Russmedia Österreich in die Zukunft zu führen. Wir sehen in ihr eine Führungskraft, die uns mit Elan und Weitsicht durch die digitale Transformation navigieren wird und die den Wert des lokalen Journalismus versteht und schätzt."

Russ' Sohn Eugen Benedikt Russ widmet sich weiter als Holding-Geschäftsführer der internationalen Expansion des Familienkonzerns mit Russmedia Equity Partners. (fid, 2.12.2023)