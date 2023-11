Die FDP muss ihre Mitglieder befragen, ob sie noch länger Teil der Ampelregierung in Deutschland sein wollen. Becker&BREDEL

Jener Mann, der die FDP nicht länger als Teil der deutschen Ampelregierung sehen will, sitzt im hessischen Kassel. Matthias Nölke heißt er, ist 43 Jahre alt und Kreisvorsitzender in Kassel. Und er hat den Frust vieler Menschen erst vor kurzem im Wahlkampf selbst erlebt.

Bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober schaffte es seine Partei gerade noch mit Verlusten und fünf Prozent in den Landtag. In Bayern, wo am selben Tag gewählt wurde, flog sie aus dem Landtag. Bundesweit liegt die FDP nur noch bei fünf bis sechs Prozent, bei der Bundestagswahl im September 2021 war sie auf 11,5 Prozent gekommen.

"Der Unmut über die Ampel ist groß, das haben wir auch im Wahlkampf gemerkt. Die Motivation der Mitglieder, auf die Straße zu gehen und Wahlkampf zu machen, war sehr überschaubar", sagt Nölke. Geht es nach ihm, sollte die FDP nicht länger mitregieren.

500 Unterschriften gesammelt

Daher hat Nölke die nötigen 500 Unterschriften gesammelt, um eine Befragung der rund 75.000 Mitglieder einzuleiten. Diese muss die Bundespartei nun gemäß Paragraf 21a ihrer Satzung durchführen.

Den Vorwurf, er bringe Unruhe in die Partei, lässt Nölke nicht gelten: "Wenn die Parteiführung der Meinung ist, die Partei steht mehrheitlich hinter der Ampel, dann muss man eine Befragung nicht fürchten."

Im Gegensatz zu einer Mitgliederentscheidung ist das Ergebnis nicht bindend. In der Satzung heißt es: "Die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden."

Ende Oktober hatten Landes- und Kommunalpolitiker bereits in einem offenen Brief die Ampelkoalition infrage gestellt. "Die FDP muss ihre Koalitionspartner dringend überdenken", schrieben die 26 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen aus Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Der Brief mit dem Titel "Weckruf Freiheit!" ging an die FDP-Bundestagsfraktion und den Bundesvorstand.

Gegen die Flucht aus der Verantwortung

FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der auch Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist, sagte im Münchner "Merkur" über die Mitgliederbefragung: "Es ist das legitime Recht von Mitgliedern, eine Befragung der Partei zu verlangen. Allerdings glaube ich an die Vernunft der überwältigenden Mehrheit meiner Parteifreundinnen und -freunde, nicht für eine Flucht aus der Verantwortung zu stimmen."

FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki muss sich wegen einer Kreuzfahrt rechtfertigen. REUTERS

Kubicki hat selbst gerade ein Problem. Die "Bild"-Zeitung berichtet, er habe kostenlos an einer Luxus-Kreuzfahrtreise auf der MS Europa 2 teilgenommen und bei einer Talkshow an Bord über den deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gelästert. So solle Kubicki erklärt haben, für das umstrittene Heizungsgesetz gebe es jetzt kein Geld mehr, es müsse weg. Zusatz: "Oder Habeck muss weg."

Kubicki erklärt, er habe die Reise nicht als Bundestagsvizepräsident gemacht, sondern als Autor seines Buches "Sagen, was Sache ist". Es sei üblich, dass bei solchen Auftritten Kost und Logis übernommen werden.

Die Grünen hingegen üben Kritik. So sagt die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): "Jemand, der das Amt des stellvertretenden Bundestagsvorsitzenden ausübt, hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion. Gerade in Zeiten, in denen wir intensiv über Haushaltsfragen sprechen, ist es fragwürdig, sich eine Kreuzfahrt sponsern zu lassen." (Birgit Baumann aus Berlin, 29.11.2023)