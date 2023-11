Kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf übernimmt den Vorsitz des österreichischen Privatsenderverbands. © Christian Fischer

Wien – Kronehit-Geschäftsführer Mario Frühauf übernimmt den Vorsitz des Privatsendersverbands VÖP, Pia Bambuch von Puls 4 wird stellvertretende Vorsitzende.

Der private Rundfunk stehe "unter gewaltigem Druck", teilt Frühauf per Aussendung mit. Erzeugt werde dieser "auf der einen Seite von den sozialen Medien mit ihren aggressiven Inhalten und Werbemethoden und auf der anderen Seite vom ORF, den die Bundesregierung nun mit noch mehr Geld und noch mehr Gestaltungsspielraum ausgestattet hat". Frühauf: "Wir Privatsender wollen die Vielfalt und Qualität des Rundfunkangebots in Österreich erhalten und weiterentwickeln, dafür fordern wir von der Bundesregierung ein klares Commitment und eine deutliche Anhebung der Fördermittel ab 2024."

"Sonst wird der ORF den Markt überrollen"

Frühauf tritt weiters dafür ein, dass die "Marktverhältnisse zwischen ORF und Privatsendern in Österreich zukunftsfit gemacht werden". Ein Markt, auf dem ein Marktteilnehmer alles dominiere, werde "kein vielfältiges Angebot liefern können und sich auch nicht gegen die großen Plattformen behaupten können. Es genügt nicht, dem ORF mehr Geld zu geben – es braucht auch einen klaren Auftrag, was er im Gegenzug dazu zu tun hat und was nicht. Der Programmauftrag des ORF muss deutlich präzisiert werden, sonst wird der ORF mit seinen 800 Millionen Euro aus Gebühren und Steuergeld den Markt überrollen."

Eine strukturelle Lösung der "Wettbewerbsprobleme am österreichischen Medienmarkt" fordert Bambuch: "Nur wenn das gelingt, sind erfolgreiche und nachhaltige Kooperationen zwischen dem öffentlichen und den privaten Marktteilnehmern möglich – und genau die braucht es, damit österreichische Anbieter gegen die Digitalgiganten bestehen können. Die Politik ist gefordert, für klare Strukturen zwischen den Marktteilnehmern zu sorgen, damit sich die österreichischen Medien langfristig positiv und nachhaltig entwickeln können." (red, 29.11.2023)

