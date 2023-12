Die Diia-App gilt als ukrainisches Vorzeigeprojekt für E-Government. Ukrainisches Ministerium für Digitale Transformation

"Es ist wichtig, kreativ zu bleiben", sagt Wladimir Klitschko: Es gebe destruktive Menschen, unter anderem im Nachbarland. Dort, in Russland, sei das World Wide Web nicht von Bedeutung, Zugriffe auf Social Media seien stark eingeschränkt und nur mithilfe von VPN-Tools möglich. Auf dem Web Summit in Lissabon, einer der größten Tech-Konferenzen Europas, war Russland nicht vertreten, die Ukraine hingegen bewarb die eigenen Start-ups mit einem großen Stand und entsprechendem Begleitprogramm. Auch Klitschko, der ehemalige Schwergewichtsboxer und nun das Gesicht von Kiews Digitalisierungsplänen, war dort vertreten. Ein Wort fiel dabei immer wieder, es ist ein fester Bestandteil der Selbstdarstellung: Resilienz.

IT-Branche stabiler als andere

So findet sich online auch eine Präsentation von August 2022, in welcher dargelegt wird, wie gut sich die ukrainische Tech-Branche im Vergleich zu anderen Wirtschaftssegmenten im Lauf des Krieges gehalten hat. Demnach war zu diesem Zeitpunkt das ukrainische Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 35 Prozent gefallen, über 50 Prozent der ukrainischen Stahlproduktion waren zerstört. Der IT-Sektor hingegen hielt 96 Prozent seiner Verträge aufrecht – wobei der größte Verlust bei jenen Unternehmen entstand, die sich auf den inländischen Markt fokussiert hatten.

Insgesamt sind in der ukrainischen IT-Branche über 5000 Unternehmen aktiv, je nach Quelle sollen zwischen 240.000 und 285.000 IT-Fachkräfte in der Branche arbeiten. Beim Exportumsatz ist die IT die größte Dienstleistungsbranche der Ukraine. In der besagten Präsentation heißt es aber auch, dass schon zum damaligen Zeitpunkt 61 Prozent der IT-Fachkräfte ihr Zuhause verlassen hätten, 14 Prozent von ihnen waren ins Ausland geflüchtet, die meisten von ihnen nach Polen.

Digitale Verwaltung

Stolz ist das Land auch auf seine Errungenschaften im Bereich des E-Governments, also der digitalen Amtswege: Seit 2019 gibt es ein Ministerium für digitale Transformation, welches es sich zum Ziel gesetzt hat, ausnahmslos alle Amtswege online verfügbar zu machen.

Über eine App namens "Diia" können derzeit digitale Ausweise ebenso wie diverse andere Dokumente stets auf dem Smartphone mitgeführt werden. Der digitale Ausweis ist dem analogen in der Ukraine seit 2021 gleichgestellt. Außerdem können damit Verkehrsstrafen gezahlt, Steuererklärungen eingereicht, Wohnsitze umgemeldet und weitere Dienste genutzt werden, wie aus einer weiteren offiziellen Präsentation hervorgeht. Ähnlich wie bei der ID Austria können außerdem Dokumente digital signiert werden. Über 18 Millionen Menschen nutzen das Diia-System.

Während des Krieges wurden die Dienste erweitert und an die Situation angepasst: Mittlerweile gibt es in der Diia-App 20 unterschiedliche Funktionen, im Web-Portal sind es über 70 verschiedene E-Services.

Nährboden für Start-ups

Zahlenmaterial präsentiert das Land auch, wenn es um die Jungunternehmen geht: So gibt es im Land verteilt zehn sogenannte "Acceleratoren" – also Zentren, in denen Start-ups ihre Büros haben, sich mit Gleichgesinnten vernetzen und weiterentwickeln – sowie 87 Forschungs- und Entwicklungszentren. Im Jahr 2020 waren 571 Millionen Dollar an Kapital in junge ukrainische Tech-Unternehmen geflossen.

Dies manifestiert sich unter anderem in der Tatsache, dass die Ukraine vier Unicorns – also nicht an der Börse notierte Unternehmen, die aber mit mehrt als einer Milliarde Dollar bewertet werden – aufweisen kann: Sie tragen Namen wie Grammarly, Git Lab, Bitfury und People.ai. Unter anderem dürfte Grammarly auch hierzulande manchen Menschen im Rahmen des aktuellen Hypes um künstliche Intelligenz ein Begriff sein, hierbei handelt es sich um einen KI-basierten Schreibassistenten. Vor ein paar Jahren wiederum machte das Unternehmen Reface auf sich aufmerksam, welches ebenfalls aus der Ukraine stammt und Usern ermöglicht, ihr Gesicht in Videos zu montieren.

Im Rahmen eines Programms namens "Diia City" will man das Land weiterhin für Start-ups und andere Tech-Unternehmen attraktiv halten, unter anderem auch durch steuerliche Vorteile. Hier betont man auch, dass während des Krieges über 270 Unternehmen dem Programm beigetreten seien. Zu den bestehenden Teilnehmern gehören neben dem zuvor erwähnten Reface auch internationale Namen wie Revolut, Lyft und Snap.

Die Resilienz-Edition

Auf dem Tech-Event im auslaufenden Jahr 2023 liegt ein weiterer Report auf, den die Verantwortlichen als "Resilienz-Edition" vermarkten. Betont wird hier in diversen Stellungnahmen, dass ukrainische Start-ups unter anderem auch an Rüstungstechnologie arbeiten, welche dem Land zum militärischen Sieg verhelfen soll. Oder auch, dass jedes erfolgreiche Start-up ein Zeichen dafür ist, dass man vor Problemen nicht zurückschreckt, sondern jede Herausforderung als eine Chance auf Verbesserung sieht. Und fast zwei Jahre nach Beginn des Krieges heißt es auch an dieser Stelle, dass der Tech-Sektor eine noch nie zuvor gesehene Resilienz zeige: Man arbeite weiter, beliefere die Kunden und entwickle neue Produkte.

Im Jahr 2030, so die Vision für nach dem Krieg, soll die Ukraine "das digitalste Land der Welt" sein. Papier- und bargeldlos, mit einem attraktiven Steuersystem für die IT-Branche und der höchsten Zahl an Start-ups pro Einwohner. Hinzukommen sollen weitere E-Services sowie KI-gestützte Gerichte. Und auch: die effektivste Cyberverteidigung der Welt. (stm, 2.12.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Dieser Beitrag ist im Rahmen einer Pressereise zum Web Summit in Lissabon entstanden. Die Kosten für die Reise wurden von der Wirtschaftskammer Österreich übernommen.