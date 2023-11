CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz stänkerte am Rednerpult im Bundestag kräftig gegen Kanzler Olaf Scholz. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Friedrich Merz war in Rage. Am Dienstag, nachdem der deutsche Kanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung zum Haushaltschaos gehalten hatte, ging der CDU-Chef in seiner Rede Scholz persönlich an. Er schimpfte nicht nur, der Job als Kanzler sei für Scholz "zwei Nummern zu groß", sondern bezeichnete den Regierungschef auch als "Klempner der Macht". Weil er nur technische Lösungen vortrage, aber keine politischen und grundsätzlich "keine Ahnung" habe, was auf Deutschland zukomme.

Scholz reagierte im Bundestag zunächst nicht. Doch der Vergleich dürfte ihn doch geärgert haben. Denn am Mittwoch postete er auf "X", vormals "Twitter": "Klempner der Macht? Klempner packen an und sind unverzichtbar. Ich bin ein großer Anhänger unserer Handwerkerinnen und Handwerker. Für alle bevorstehenden Aufgaben in unserem Land und den Umbau unserer Volkswirtschaft brauchen wir das Handwerk."

Kanzler Olaf Scholz äußerte sich auf "X", vormals Twitter.

Kanzler Olaf Scholz äußerte sich auf "X", vormals Twitter.

Nach dem Angriff von Merz hatte er, allerdings auf Nachfrage, bei einer Pressekonferenz mit Maltas Premierminister Robert Abela erklärt: "Ich bin ein Anhänger des Handwerks in Deutschland." Man müsse Sachen sehr lange gemacht haben, um sie gut zu machen – auch in der Regierung. "Und da glaube ich, habe ich doch eine gewisse Parallelität mit diesem ehrbaren Handwerk des Klempners", so Scholz. "Ich jedenfalls bin stolz auf dieses Lob."

Auch bei X (vormals Twitter) war der Klempner ausführliches Thema, es wurde natürlich auch auf den Song von Reinhard Mey verwiesen. Der widmete sich dem Berufsstand schon vor 30 Jahren.

Reinhard Mey singt über den Klempner.

Reinhard Mey singt über den Klempner.

So mancher Hinweis dürfte Merz dabei nicht erfreut haben. Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) meint über Klempner: "Die lösen Probleme, stehen nicht nur daneben, während andere arbeiten."

Dieser Hinweis dürfte Merz weniger gefallen.

Ein Comic zeigt einen Klempner und ein WC.

Die SPD reagierte auch schnell und hat den Klempner gleich in ihre Werbekampagne eingebaut:

Reaktion der SPD.

Reaktion der SPD.

Vielleicht ist der Klempner auch am Mittwochabend noch mal Thema. Da treffen sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsausschuss. Viel Zeit für Scherze bleibt allerdings nicht. Denn die Ampelparteien wollen beraten, wo sie nach dem Urteil des Verfassungsgerichts in Karlsruhe sparen werden. Das Höchstgericht hatte erklärt, Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro aus einem alten Corona-Sondertopf hätte die Ampel nicht in einen "Klimafonds" verschieben dürfen. Nun muss die Ampel mit deutlich weniger Geld planen. (Birgit Baumann aus Berlin, 29.11.2023)