Erstmals ist ein Verkehrsflugzeug ohne fossile Brennstoffe über den Atlantik geflogen. Für den Testflug von London nach New York wurde das Flugzeug mit einem nachhaltigen Flugbenzin (SAF) aus Zucker und Fett betankt, wie die Airline Virgin Atlantic mitteilte. Das Flugzeug sei sicher am John F. Kennedy International Airport in New York gelandet, hieß es.

Ein Flugzeug von Virgin Atlantic landet am John F. Kennedy International Airport in New York EPA/JUSTIN LANE

Der Treibstoff wurde aus Abfallfetten und Pflanzenzucker hergestellt. Er soll der Mitteilung zufolge 70 Prozent weniger Kohlenstoff emittieren als Kerosin auf Erdölbasis. (red., 23.11.2023)

Dieser Artikel wird weiter aktualisiert.