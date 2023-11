Erstmals ist ein Verkehrsflugzeug ohne fossile Brennstoffe über den Atlantik geflogen. Für den Testflug von London nach New York wurde das Flugzeug mit einem nachhaltigen Flugbenzin (SAF) aus Zucker und Fett betankt, wie die Fluggesellschaft Virgin Atlantic mitteilte. Das Flugzeug sei am Dienstag sicher am John F. Kennedy International Airport in New York gelandet, hieß es.

Ein Flugzeug von Virgin Atlantic landet am John F. Kennedy International Airport in New York. EPA/JUSTIN LANE

Der Treibstoff wurde aus Abfallfetten und Pflanzenzucker hergestellt. Er soll der Mitteilung zufolge 70 Prozent weniger Kohlenstoff emittieren als Kerosin auf Erdölbasis.

Die Vorbereitungen für den Flug haben demnach ein Jahr gedauert. Daran beteiligt waren neben Virgin Atlantic und dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce mehrere Forschungseinrichtungen und die britische Regierung. Es sollte auch ermittelt werden, welchen Einfluss der Treibstoff auf die Bildung von Kondensstreifen hat. Diese tragen erheblich zur Klimaerwärmung bei.

Mischen mit Kerosin möglich

Der Flug zeige, dass nachhaltiger Treibstoff bereits jetzt eine sichere und leicht einsetzbare Alternative zu fossilen Treibstoffen sei, mit dem die Luftfahrt dekarbonisiert werden könne, sagte der Chef von Virgin Airlines, Shai Weiss. Bislang gebe es aber einfach viel zu wenig davon. SAF macht weniger als 0,1 Prozent des weltweit verwendeten Flugzeugtreibstoffs aus und kostet drei- bis fünfmal so viel wie herkömmlicher Treibstoff.

Vergleichsweise kurzfristig könne SAF dem herkömmlichen Kerosin beigemischt werden, um zuerst die CO₂-Emissionen von Kurzstreckenflügen und später auch auf Langstrecken zu verringern, hieß es.

In Österreich waren die CO2-Emissionen des Flugverkehrs zuletzt deutlich gestiegen: Im 1. Halbjahr 2023 um 39 Prozent auf 1,25 Millionen Tonnen, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt. (red, Reuters, 29.11.2023)