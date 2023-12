Influencer Georg Petermandl alias Georgsgallery widersteht dem Tafelspitz. Stephanie Laglbauer

"Ich komme ursprünglich aus Graz. Vor 15 Jahren machten mein Vater und ich einen Ausflug nach Wien. Teil des Programms war ein Essen beim Plachutta. Klassischerweise bestellte ich Tafelspitz. Es war ein super Tag! Die 'große Stadt' fand ich faszinierend, aber auch etwas einschüchternd. Meine Eltern haben mich immer bestärkt und unterstützt. Also fasste ich auf diesem Ausflug beim Tafelspitzessen den Entschluss, nach Wien zu gehen. Ich bin sehr froh, diesen Schritt getan zu haben. In Graz hätte ich mich wohl nie als Influencer etablieren können. Die Leute hätten sich wahrscheinlich nur über mich lustig gemacht. In Wien konnte ich mich in der Anonymität der Großstadt ausprobieren und aus meinen Mustern ausbrechen. Zuvor war ich ein ziemliches Mauerblümchen. Mir fällt auf, dass auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen ganz schüchtern sind. Als queere Person fühle ich mich in Wien wohler als in Graz. Wobei ich sagen muss, dass meine Familie sehr liberal ist und mein Outing kein Problem darstellte.

Georg Petermandl hofft auf eine vegetarische Alternative für Tafelspitz.

Mittlerweile ernähre ich mich vegetarisch, aber immer wenn ich beim Gasthaus vorbeigehe, bekomme ich große Lust auf Tafelspitz. Kurz denke ich mir dann manchmal 'Ach, ist eh alles egal, komm, iss Fleisch. Die Erde brennt eh', aber dann bleibe ich meinen Prinzipien doch immer treu. Hoffentlich gibt es bald eine gute vegetarische Alternative für Tafelspitz. Bis jetzt habe ich noch keine gefunden." (RONDO, Michael Steingruber, 5.12.2023)