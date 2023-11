Laut AK werden in fast allen Skigebieten Familienermäßigungen beziehungsweise Kinderfreifahrten bei Vorlage der OÖ-Familienkarte gewährt. APA/JOHANNES BRUCKENBERGER

Linz – Ein Tagesticket für den Skilift kostet im heurigen Winter in Oberösterreich um acht Prozent mehr als im Jahr zuvor, rechnete heute die AK Oberösterreich vor. Gratis den Berg runter geht es am Feuerkogel, vorausgesetzt, man ist vorher mit Muskelkraft aufgestiegen. Skitourengehen samt Pistenabfahrt ist sonst noch am Kasberg, Sternstein, auf der Wurzeralm und am Russbach möglich, für Parkplatz und Pistennutzung sind dort zehn bis 15 Euro fällig.

Wer lieber den Lift nimmt, zahlt als Erwachsener am Sternberg (Pistenlänge: fünf Kilometer) für eine Tageskarte 42 Euro, Kinder berappen 26 Euro, Jugendliche 39 Euro, und Senioren müssen 40 Euro ausgeben. Im Skigebiet Dachstein-West (Pisten mit insgesamt 45 Kilometer Länge) verlangt man pro Tag 59,50 Euro für Erwachsene, 31 Euro für Kinder, 42,80 Euro für Jugendliche und 56,50 Euro für Senioren. Erstaunlich dabei laut Arbeiterkammer: In den Skigebieten Wurzeralm und Hinterstoder-Höss gibt es keine Seniorenkarten.

Ein Familienskitag mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern (zehn und zwölf Jahre) kostet zwischen 136 Euro auf dem Sternstein und 172 Euro im Gebiet Hinterstoder-Höss. Immerhin ein Preisunterschied von 36 Euro. Ein Tipp der AK Oberösterreich: Familienermäßigungen beziehungsweise Kinderfreifahrten werden bei Vorlage der OÖ-Familienkarte in fast allen Skigebieten gewährt. (APA, red, 29.11.2023)