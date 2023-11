Jakob Pöltl mit dem Dunk. USA TODAY Sports via Reuters Con

New York/Toronto - Für die Toronto Raptors hat es am Dienstag (Ortszeit) die zehnte Saisonniederlage in der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Die Kanadier mit Jakob Pöltl verloren bei den Brooklyn Nets 103:115. Der Center aus Wien verbuchte sechs Punkte und neun Rebounds sowie vier Assists, zwei Blocks und einen Steal in 24:39 Minuten auf dem Parkett.

Der heimische NBA-Pionier hatte mit dem 44:37 für die höchste Führung der Raptors gesorgt, ehe sein Team in den letzten 181 Sekunden vor der Halbzeit einen 0:15-Run hinnehmen musste. Die Partie blieb letztlich bis zum 94:94 bei noch 4:30 Minuten auf der Uhr völlig offen. Im Finish hatten die von Spencer Dinwiddle und Mikal Bridges mit 23 bzw. 22 Punkten angeführten Nets den längeren Atem. Sie hätten "am Ende ihre Würfe hochprozentig getroffen", stellte Pöltl fest. Für die Kanadier, die bereits am Mittwoch die Phoenix Suns empfangen, waren Scottie Barnes und Pascal Siakam mit je 17 Zählern die erfolgreichsten Scorer.

Mit den Dienstag-Spielen ist auch die Gruppenphase im neuen In-Season-Tournament der NBA zu Ende gegangen. Die Aufsteiger in die K.o.-Phase sind die Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans und Sacramento Kings als jeweilige Sieger ihrer Pools sowie die New York Knicks und Phoenix Suns als beste Zweite in der Eastern bzw. Western Conference.

Die letzte Entscheidung fiel äußerst knapp. Sacramento sicherte sich das Ticket für das Viertelfinale durch ein 124:123 im direkten Duell mit Golden State. Malik Monk traf sieben Sekunden vor Schluss zum Sieg der Kings. (APA, 29.11.2023)