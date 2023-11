Das Ziizuu eröffnet am Ring, Döner Brutal expandiert mit Café und Bar, und das Tian kocht zum dritten und letzten Mal am Arlberg auf

Noch mehr Exotik

Der Exotik-Supermarkt Prosi eröffnet eine zweite Filiale im Citygate-Shoppingcenter im 21. Bezirk. Das auf asiatische, afrikanische und südamerikanische Lebensmittel fokussierte Geschäft expandiert damit vom Standort am Gürtel in der Nähe der Stadthalle in die Outskirts von Wien. Zur Eröffnung am 2. Dezember legt ein DJ auf, Workshops werden angeboten, und, klar, Essen wird auch serviert.

prosi.at

Döner Brutal expandiert

Die Jungs vom Hipster-Döner-Imbiss Döner Brutal in der Gumpendorfer Straße 33 haben gastronomisch Blut geleckt. Denn gleich zwei neue Lokalitäten werden von ihnen bespielt: Gleich ums Eck des Döner-Epizentrums betreiben sie das Café-Pop-up Wolfgang Brutal (Gumpendorfer Straße 27) und servieren dort Mehlspeisen, Snacks und Kaffee. Klassisches Tagesgeschäft eben. Abends geht es dann weiter im Café Florida, das zwar den Begriff Café in sich trägt, aber viel eher Drinks serviert. In der Neustiftgasse 81 im siebenten Bezirk findet man die neue In-Adresse für Bier, Wein und Cocktails.

instagram.com/wolfgangbrutal

instagram.com/cafeflorida1070

Tanzen und Schmausen

Essen, Feiern, Livemusik, das alles soll es im Lokal Ziizuu geben. Im ehemaligen Yamm am Universitätsring 10 hat sich Gastronom Joachim Natschläger eingemietet. Er führt das Maya Garden am Handelskai, nun geht es für ihn in die Innenstadt. Neben Clubsounds wird kulinarisch einiges aufgefahren: Sushi bis Pasta, ausgezeichnete Weine und Signature-Cocktails. Angelehnt ist das Club-Restaurant an Vorbilder in Monaco, London und Paris. Mal schauen, wie das Konzept in Wien aufgeht.

instagram.com/ziizuu.vienna

Preisgekrönte Chilisauce

Es gibt wirklich Preise für alles. Sogar für Chilisaucen. In Albuquerque, New Mexico, wurden kürzlich die Scovie Awards verlieren. Eine kurze Recherche weist sie als "Oscars unter den Chilisaucenpreisen" aus. So so. Zu den besten Chilisaucen überhaupt wurden heuer die Saucen Flambeau Fiya Caribbean Creole der Marke Bayou Gotham und Dirty Bird's Swett Sauce Original gekürt. Auch ein österreichisches Produkt mischte sich unter die Ausgezeichneten: Tom's Hot Sauce Evergreen, produziert in Klagenfurt, wurde in der Kategorie "Chilisauce Verde" als Beste der Welt ausgezeichnet.

tomshotstuff.at

Tian am Berg

Aller guten Dinge sind drei, aber dann ist auch Schluss. So macht es zumindest das vegetarische Sternelokal Tian mit seiner Winterexpositur in Lech-Zürs am Arlberg. Von 16.12. bis 16.3.2024 wird im Hotel Edelweiss aufgekocht. Saisonal wird das Menü sein, Topinambur und Spitzkohl sind angekündigt. Nach dieser dritten Saison geht das Projekt zu Ende. Was im nächsten Winter passiert, ist noch nicht bekannt.

tian-restaurant.com

Tian kocht am Arlberg auf – zum letzten Mal. Foto: Ingo Pertramer

Ausgezeichnete Kochbücher

Österreich reüssiert beim Deutschen Kochbuchpreis: Als bestes Kochbuch in der Kategorie "Asien" wurde "Crispy & Crunchy. Knuspriges aus Japan" zum besten Buch gewählt. Das Werk stammt aus der Feder des Restaurants Mochi, und stellt vor allem Frittiertes in den Fokus. In der Kategorie "Fisch & Meeresfrüchte" schaffte es das Buch von Lukas Nagl und STANDARD-Kolumnist Tobi Müller, "Der Fischer und der Koch", auf den ersten Rang.

Punschen für den guten Zweck

Am Samstag, 2.12., findet auf der Terrasse des Motto-Hotels ein Charity-Punsch-Abend statt. Von 16 bis 22 Uhr geht das Ganze über die Bühne, untermalt von einer DJ-Auflegerei. Kulinarisch versorgt wird man von XO Burger und Mochi. Alle Einnahmen gehen an einen guten Zweck.

instagram.com/hotelmottovienna

(rec, 30.11.2023)