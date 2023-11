Trotz des Verkaufs mehrerer Immobilien hat das Geld am Ende nicht gereicht. René Benko konnte dringend benötigtes Kapital nicht mehr auftreiben

René Benko konnte dringend benötigtes Kapital für seine Signa nicht mehr aufstellen. Der Insolvenzantrag wurde eingereicht. Marcel Kusch / dpa / picturedesk

Wien – Bei der Signa ging es zuletzt Schlag auf Schlag. Der Mix aus gestiegenen Zinsen und eine Eintrübung am Immobiliensektor hat den Konzern in Schieflage gebracht. Der Antrag auf Insolvenz und Eigenverwaltung wurde eingebracht. Was davor geschah.

Dezember 2022: Signa verkauft Projekt "Rossmarkthöfe" auf dem ehemaligen Leiner-Areal in St. Pölten.

Mai 2023: Signa verkauft "Apple-Haus" in der Wiener Innenstadt.

Juni 2023: Signa verkauft Kika/Leiner, der Möbelhändler wird danach in die Insolvenz geschickt.

Juni 2023: Signa verkauft das im Bau befindliche Bürohochhaus Mynd und das Galeria-Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz.

Juni 2023: Signa verkauft das Holzhochhaus-Projekt Donaumarina Tower in Wien.

Juli 2023: Signa Holding bekommt laut "Handelsblatt" eine Geldspritze in Höhe von 400 Millionen Euro von René Benko und bestehenden Investoren wie Strabag-Großaktionär Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Toeller und der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini.

Video: Signa Holding reicht Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien ein. APA

August 2023: Die EZB drängt Banken, Kredite an Signa zum Teil abzuschreiben.

August 2023: Signa gibt bekannt, in den vergangenen Monaten Assets im Gesamtvolumen von rund zwei Milliarden Euro abgestoßen zu haben.

23. August 2023: Creditreform zieht Rating für Signa Prime Selection zurück.

16. Oktober 2023: Signa zieht bei Signa Sports eine Zusage für eine Eigenkapitalspritze über 150 Millionen Euro zurück. Die Signa Sports notiert an der New Yorker Börse. Die Aktie ist nur noch ein Penny-Stock. Der Rückzug von der Börse wurde beschlossen, bevor das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat.

23. Oktober 2023: Benko holt den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz an Bord.

27. Oktober 2023: Signa Sports United stellt Insolvenzantrag.

27. Oktober 2023: Baustopp beim Hamburger Elbtower.

Der Elbtower in Hamburg steht vorerst still. Signa hatte die Zahlungen an das Bauunternehmen Lupp eingestellt, dieses hat daraufhin die Arbeiten ausgesetzt. IMAGO/Chris Emil Janssen

2. November 2023: Signa-Holding-Gesellschafter fordern den sofortigen Rückzug von Benko, nur so sei ein "Krisenmanagement zur Rettung der Gruppe" möglich.

7. November 2023: Fitch stuft Signa-Anleihen als "hochriskant" ein.

8. November 2023: Signa erklärt, dass Benko den Vorsitz im Signa-Beirat an Geiwitz abgibt.

10. November 2023: Geiwitz holt Restrukturierer für Signa Prime und Signa Development.

23. November 2023: Signa stoppt Arbeiten an der Alten Akademie in München.

24. November 2023: Signa Real Estate Management Germany stellt in Berlin Konkursantrag.

26. November 2023: Hamburger Milliardär und Signa-Investor Kühne prüft Übernahme des Elbtowers.

27. November 2023: Signa verhandelt laut Medienberichten mit US-Hedgefonds Elliot über eine dringend benötigte Kapitalspritze.

29. November 2023: Der Insolvenzantrag der übergeordneten Beteiligungsgesellschaft Signa Holding wird beim Handelsgericht Wien eingereicht. Davor sollen bereits die Firmenkreditkarten gesperrt worden sein und sämtliche Geschäfte nur noch gegen Vorauskasse abgewickelt worden sein. (APA, bpf, 29.11.2023)