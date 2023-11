Handelsgericht Wien Signa Holding reicht Insolvenzantrag ein

Die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors René Benko wird am Mittwoch am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag einbringen. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt werde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung