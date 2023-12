Am 18. November 1928 erblickte Walt Disneys Mickey Mouse erstmals das Licht der Welt. Als der Cartoon Steamboat Willie in New York über die Kinoleinwand flimmerte, war der Grundstein für eine der wenigen Hollywood-Karrieren gelegt, die man uneingeschränkt einzigartig nennen kann. Mickey Mouse, der Held von Steamboat Willie, brachte es in kürzester Zeit zu einer Popularität, wie sie vorher höchstens Charlie Chaplin vergönnt war. Anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums gewähren Insider wie David Gerstein, J. B. Kaufman und der Kunsthistoriker Daniel Kothenschulte luzide Einblicke in die Cartoon-Traumfabrik; von ersten Skizzen, Rückschlägen, großen Erfolgen bis zur heutigen Megaindustie.

Interessant, gleichsam irritierend ist das Faktum, dass gerade die Person, die derart liebenswerte, empathische, charmante und witzige Comic-Figuren in einer positiven Welt erschaffen hatte, anachronistisch im Widerspruch zu der Art stand, die er selbst lebte. Walt Disney, der sich gerne als der friedliche nette "uncle from next door" inszenierte, war ausbeuterisch, trat als rein kapitalistischer Opportunist gegen Gewerkschaften auf und denunzierte mutmaßliche Kommunisten.

Gerstein, Kaufman, Kothenschulte, "Walt Disney’s Mickey Mouse". € 60,– / 496 S. Taschen, Köln 2023 Taschen

Die Autoren holten Überraschendes, Unbekanntes, Ungesehenes aus den Archiven. 1250 Illustrationen, Animationen, Storyboards, Plakate, zahlreiche Fotografien bebildern Facetten jener Maus, die als Botschafter Disneys Ruhm sammelte. Nebst Skizzen, Filmen, Comicstrips und Hintergrundinformationen dekuvriert die Monografie auch Mickey im patriotischen Einsatz während des Zweiten Weltkriegs. Grandios hingegen sein Auftritt als Zauberlehrling in Fantasia, der unvergesslichen Visualisierung klassischer Musik.

Als Ironie des Schicksals könnte man empfinden, dass heutzutage erzkonservative Politiker in den USA ausgerechnet Disneyland als zu progressiv und moralisch verwerflich im Visier haben. Erfreulich, beruhigend, ja, fast befriedigend ist festzustellen, dass heute nicht der siebenmalschlaue Besserwisser Mickey, sondern der faule, tollpatschige Nichtsnutz Donald die beliebteste Comic-Figur des Disneyversums ist. (Gregor Auenhammer, 14.12.2023)