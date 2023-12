Selbst wenn Sie nicht in Wien, sondern auswärts leben, sind Ihnen "Gfrett", "Gspusi" oder "a Eitrige mit an Tüpflerten" sicher ein Begriff (Letzteres angeblich Wiener Würstelstandjargon für eine Käsekrainer mit süßem Senf). Bei "harb", "Mapsn" oder "Schasklappersdorf" wird’s komplizierter, aber kein Problem, denn mit dem Großen Wörterbuch des Wienerischen von Robert Sedlaczek steht ein neues, exzellentes Nachschlagewerk zur Verfügung.

Der renommierte Germanist hat zahlreiche Sprachbücher geschrieben (auch ein "unanständiges Wörterbuch" gemeinsam mit dem Verfasser dieser Zeilen), ebenso 18 Jahre hindurch eine Sprachkolumne für die Wiener Zeitung (wird auf www.sprachblog.at weitergeführt). Das neue große Wörterbuch, ein Opus magnum, enthält mehr als 10.000 Stichwörter sowie eine Fülle von Belegstellen. Anders als seine Vorgängerin Maria Hornung, auf deren Wörterbuch der Wiener Mundart (2002) er häufig referenziert, konnte er bei der Manuskripterstellung die Potenziale des Internets in großem Stil nutzen.

Robert Sedlaczek "Das große Wörterbuch des Wienerischen". € 39,90 / 550 Seiten. Michael- Wagner-Verlag, Innsbruck 2023 Haymon

Neben der Einsicht in eine Vielzahl von Lexika ließen sich so auch Werke von Nestroy und Raimund als wertvolles Quellenmaterial durchforsten. Dazu kommt historisch rezenter Stoff vom "neuen Wienerlied" bis hin zu Voodoo Jürgens, dem er besonders zugetan ist.

Den Anspruch, das zugleich kompletteste und komfortabelste Gebrauchswörterbuch des Wienerischen vorzulegen, löst Sedlaczek bravourös ein. Sein Werk ist lehrreich und unterhaltsam, es dokumentiert Glanz, Witz, schillernden Konjunktiv-Charme ("I tatat kuma kena") und abgründige Brutalität: "Heast, i stopf da des Burenhäutl in di Goschen bis zum Zapferl!" (Edmund Sackbauer). Und ja, es stimmt, wie die meisten Großstadtdialekte wird auch das Wienerische weniger gesprochen als früher, aber das macht es durch eine ungebrochene Lust an Wortschöpfungen wett ("Proloschlauch" für U-Bahn etc.). Ein Spezialservice des Buches: Allen, die die Wiener Mundart auch reden wollen, liefert es exakte Aussprachehinweise. Ob das Wienerische noch lebt? Aber fix! (Christoph Winder, 23.12.2023)