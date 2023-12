Vierzehnmal blickt Moshtari Hilal in das Gesicht der Lesenden. Es ist das erste Kapitel ihres Buches Hässlichkeit, in dem sie über Bilder, Blicke, über das Sehen und Gesehenwerden schreibt. Es beginnt bei ihr, bei dem Gefühl, das Bilder des Schulfotografen im Jahr 2007 bei ihr auslösten: "Vierzehnmal lernte ich mit vierzehn, dass ich hässlich bin."

Die Autorin und Künstlerin hat viele Fakten zusammengetragen. Sie schreibt über Darwins Evolutionstheorie, den historischen Umgang mit Kranken und den antisemitischen Ursprung der plastischen Chirurgie, bezieht sich in ihrer Analyse von Körper und Kolonialismus auf Frantz Fanon und Karl Marx.

Doch die noch stärkeren Teile des Buches sind ihre persönlichen Erfahrungen, die, zum Teil in lyrischen Passagen und umrahmt von ihrer eigenen multimedialen Kunst, einen intimen Einblick in eine Kindheit und Jugend voller Stigmatisierung und Scham liefern. Geboren in Kabul, aufgewachsen in Hamburg, wurde Hilal schon als junges Mädchen mit bestimmten Schönheitsidealen konfrontiert und als "anders" markiert. Sie erzählt von abfälligen Kommentaren, die sie zu Nase und Körperbehaarung erhalten hat, von ihrer Tante, die ihr als Zehnjährige gegen ihren Willen die Oberlippenhaare weggeätzt hat.

Moshtari Hilal, "Hässlichkeit". € 23,– / 224 Seiten. Carl Hanser, München 2023 Hanser

Sie beschreibt ihren Kampf gegen die Angst vor Hässlichkeit als "so repetitiv wie langweilig" und ein Gefühl der immerwährenden "Bringschuld der Außenseiter, während sich das Versprechen der Einverleibung immer weiter nicht einlöst".

Denn Hässlichkeit ist für Hilal eine Idee, keine Wahrheit. "In Wahrheit hassen wir, wenn wir Hässlichkeit an uns suchen, nicht unsere fetten Oberschenkel, unsere dreckigen Finger, unseren behaarten Bauch oder unser schiefes Kreuz, sondern wir fürchten die kategorische Nähe zu denen, die unsere Gesellschaft hasst."

Hilal will, dass wir den Blick auf Hässlichkeit verändern und uns an die Seite der Hässlichen stellen: "Bis ein Körper einfach nur noch ein Körper sein darf und Bilder in niemandes Haut mehr einschneiden." (Noura Maan, 20.12.2023)