Der deutsche Publizist widmet sich dem Verlust des Vertrauens in Medien, ganz besonders "Leitmedien" aka "Qualitätsmedien"

Sascha Lobo "lebt als Publizist in Berlin und im Internet", steht im Klappentext des Buches. Das Bild darüber zeigt einen Herrn mit Punk-Irokesenhaarschnitt, und da stellt sich bei manchen Sehern deutscher TV-Sender schon der Aha-Effekt ein. Sascha Lobo diskutiert oft mit bzw. über Medien – und er schreibt auch im Spiegel eine Kolumne. Gescheit, witzig, eingängig. Der Band Die große Vertrauenskrise. Ein Bewältigungskompass ist für seine Verhältnisse relativ ernst gehalten, denn es geht um eine ganz große Sache: Vertrauen. Vertrauen in Medien. Und über den Verlust des Vertrauens in Medien, ganz besonders "Leitmedien" aka "Qualitätsmedien".

Lobo konstatiert (und belegt mit Umfragen) den deutschen Vertrauensverlust in Leitmedien (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, seriöse Tageszeitungen), der übrigens in Österreich wohl noch größer ausfällt. Nur rund 50 Prozent trauen den Nachrichten der Leitmedien. Die Ursachen sind relativ offenkundig: Überfütterung und Verwirrung durch das explosionsartig angestiegene Nachrichtenangebot, vor allem das aus trüben, unüberprüfbaren Quellen.

Sascha Lobo, "Die große Vertrauenskrise". € 25,70 / 329 Seiten. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2023. Kiepenheuer & Witsch

Früher habe ein Mitglied der gebildeten Mittelschicht auf dem Weg ins Büro eine Zeitung konsumiert und am Abend den Kommentar in der Tagesschau. Heute kann sich die betreffende Person vor News vom Handy gar nicht retten.

Das geht übrigens Hand in Hand mit Misstrauen gegenüber der Demokratie. Was tun? Lobo empfiehlt teils Selbsthilfe: "Nicht nur die Überschrift lesen." "Behauptungen als solche betrachten." "Seriosität von Quellen einzuschätzen." "Überraschend oft hilft bereits weiter, eine Person oder eine Gruppe samt dem Begriff ‚Kritik‘ zu googeln."

Und dann hilft natürlich Vernetzung: Es gibt bereits jede Menge von Gruppen, die sich professionell um Verifizierung kümmern. Darunter, ähm, Leitmedien. (Hans Rauscher, 21.12.2023)