Der Album-Adventkalender versammelt 24 Rezensionen zu Büchern, die 2023 erschienen sind und unsere Redakteurinnen und Redakteure beeindruckt haben. Jeden Tag im Advent geht eine Empfehlung online.

Guido Gluschitsch arbeitet seit bald 24 Jahren beim STANDARD. Er kümmert sich um die umweltfreundliche Mobilität und ist Korrespondent für das Burgenland. Darum interessiert ihn besonders, was in und was über dieses Bundesland, das er zu seiner Wahlheimat machte, geschrieben wird.