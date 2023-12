In Tildas Welt ist kein Platz für große Träume. Ihre Mutter ist schwere Alkoholikerin, ihre jüngere Schwester Ida erzieht Tilda im Alleingang. Das gemeinsame Leben und ihr Mathematikstudium finanziert sie mit einem Job an der Supermarktkassa. Die Protagonistin in Caroline Wahls Debüt- und Bestsellerroman 22 Bahnen ist sich sicher: Auf sie wartet nichts Großes.

Dann bekommt Tilda unerwartet die Möglichkeit, für eine Doktoratsstelle von der tristen Kleinstadt nach Berlin zu ziehen. Ihre labile Mutter mit der schüchternen Ida allein zu lassen, erscheint aber nahezu unmöglich. Also schmiedet sie den Plan, Ida für den Kampf gegen das "Monster", wie die beiden ihre Mutter nennen, zu wappnen. Sie borgt für ihre Schwester Filme wie Kill Bill und Die Tribute von Panem aus, will, dass sie neue Freunde findet, und nimmt sie mit ins Schwimmbad – einer der wenigen Fluchtorte für Tilda, an dem sie fast täglich exakt 22 Bahnen absolviert. Doch die regelmäßigen Gewaltausbrüche der Mutter lassen Tilda an ihrem Vorhaben zweifeln.

Caroline Wahl, "22 Bahnen". € 23,50 / 208 Seiten. Dumont, Köln 2023 Dumont

In all die Schwere, die das Familienleben der Protagonistin mit sich bringt, webt Caroline Wahl immer wieder Momente der Hoffnung. Etwa durch die starke Beziehung der beiden Schwestern, die einander Halt geben, wenn durch den Alkoholismus der Mutter wieder einmal alles außer Kontrolle gerät. Durch bildhafte Momentaufnahmen von den seltenen durchtanzten Sommernächten mit Tildas Freunden, die trotz gegensätzlicher Lebensrealitäten für sie da sind.

Caroline Wahls Roman ist gefühlvoll, rhythmisch erzählt und leicht zu lesen. Es ist eine Geschichte über die Lichtblicke in einer scheinbar ausweglosen Situation, darüber, was es heißt, erwachsen zu werden, und über den Aufbruch in ein neues Leben. Ein Roman, der in dunklen Winternächten Lust auf den nächsten Sommer macht. (Helene Dallinger, 24.12.2023)