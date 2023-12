Alle Jahre wieder beginnt mit Anfang Dezember der Advent. Was für viele Menschen eine gemütliche Vorbereitung auf Weihnachten ist, ist für andere eine stressige oder auch völlig unbedeutende Zeit des Jahres. Und doch kommt man nicht ganz um die Adventzeit herum.

Immerhin erinnert einen so ziemlich alles in der Öffentlichkeit daran, dass Weihnachten naht: von der Beleuchtung, den Weihnachtsmärkten, den speziellen Lebensmitteln im Supermarkt über thematische Werbeplakate, Bücher in den Auslagen der Buchhandlungen bis hin zu Serien und Filmen, die saisonal dazupassen. Auch in seinem eigenen Zuhause bereitet man sich vielleicht auf die bevorstehenden Feierlichkeiten und die winterlichen Monate vor. Dekorationsartikel – ob Kerzen, Lichterketten, Kugeln oder Figuren – gibt es ja zuhauf. Doch nicht nur äußerlich stimmt man sich langsam ein, für viele ist der Advent auch ein innerliches Besinnen und Zur-Ruhe-Kommen.

Auch Rituale spielen dabei oft eine Rolle. Dazu kann das Binden oder Kaufen eines Adventkranzes zählen, um jeden Sonntag eine Kerze zu entzünden, ebenso wie das tägliche Öffnen eines Adventkalendertürchens oder Keksebacken. Manche stimmen sich bereits musikalisch auf Weihnachten ein oder veranstalten eine Nikolausfeier für Kinder. Auch das Zusammensein mit anderen ist in dieser Zeit für einige besonders wichtig – ob mit Freundinnen und Freunden oder der Familie. Ja – die Weihnachtszeit bringt so einiges mit sich, ob man es nun mag oder eher weniger.

