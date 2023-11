Spiel gefällt nicht? Kein Problem, der Kundensupport ist um keine Ausrede verlegen. Bethesda

Nach Jahren intensiver Entwicklung soll Bethesdas Space Opera "Starfield" nicht weniger als 200 Millionen Dollar verschlungen haben – kein Wunder also, dass sich Firmeninhaber Microsoft einen erstklassigen Exklusivtitel für seine Xbox-Konsolen und Windows PC erhofft hatte. Dieser Bonus-Keks im Rahmen einer milliardenschweren Übernahme scheint aber ein bisschen zu bröseln.

Nach und nach stellt sich heraus, dass die Erwartungen an "Starfield" offenbar zu hoch waren. Zuerst wurde bekannt, dass ein beträchtlicher Teil der Xbox-Spielerschaft das Weltraumabenteuer im Rahmen des Game-Passes zwar an-, aber nicht wirklich gespielt hat. Dass man es mit dem Titel bei den Game-Awards in der Kategorie "Spiel des Jahres" nicht einmal unter die Nominierten geschafft hat, dürfte auch ein kleiner Rückschlag gewesen sein.

Und auch auf Steam, der populärsten Vertriebsplattform für PC-Spiele, hat ein AAA-Titel für gewöhnlich andere Kennzahlen. Obwohl Bethesda mit "Starfield" kurzfristig seinen bisherigen Rekord gleichzeitiger Spieler verbessern konnte, rangiert der Titel derzeit auf dem durchschnittlichen Bewertungsstatus "Mixed". Von knapp 81.000 Bewertungen sind 68 Prozent der abgegebenen Stimmen positiv. Für ein Spiel mit diesen Ansprüchen also eher weniger beeindruckend. Das ist auch Bethesdas Kundensupport aufgefallen, der sich nun aktiv zu Wort meldet.

Kundensupport kommentiert

Die Strategie von Bethesdas Support-Teams besteht offenbar darin, Kritiken und Bedenken von Spielern aktiv in den Bewertungen zu relativieren, wie ein User unter dem Handle @JuiceHead33 auf X hervorstreicht. Als ein Spieler das Spiel zum Beispiel für die aus seiner Sicht generische Geschichte und für langweiliges Gameplay kritisierte, hob ein Bethesda-Vertreter die vielfältigen Erfahrungen des Spiels hervor und zählte sie namentlich auf. Das Team ermutigte Spieler auch, neue Charaktere mit unterschiedlichen Hintergründen auszuprobieren, um frische Spielerfahrungen zu sammeln.

Andere Antworten von Bethesda gingen auf spezifische Beschwerden ein wie auf die Häufigkeit der Ladebildschirme. Das Supportpersonal forderte Spieler in diesem Zusammenhang auf, die technischen Herausforderungen zu würdigen, und sich dabei auch bewusst zu sein, wie schnell das Spiel die aufwendigen und prozedural generierte Spielinhalte lädt.

Auch in Bezug auf die Kritik an der Leere vieler Planeten von "Starfield" haben Bethesda-Mitarbeiter eine Antwort parat: Dahinter stecke eine absichtliche Designentscheidung, die darauf abziele, bei Spielern ein Gefühl der Weite und Entdeckung zu erwecken. Abgesehen von der Argumentation des Support-Teams ist es fraglich, ob diese Strategie überhaupt erfolgreich sein kann. Bisherigen Reaktionen nach zu urteilen, dürfte dieser Schuss eher nach hinten losgegangen sein. (bbr, 29.11.2023)