Netze, Seile, Garne, Fäden: Der Cirkus Cirkör strickt sich in "Knitting Peace" den Frieden. Mats Bäcker

Das Winterfest Salzburg ist ein Green Event. Die Zelte werden mit Fernwärme beheizt, Mehrweggeschirr ist im Einsatz, im Gastrobereich finden des Weiteren vorzügliche saisonale und regionale Lebensmittel Verwendung. Barrierefrei ist das seit 2001 stattfindende Festival für zeitgenössische Zirkuskunst ebenfalls. Diese Eigenschaften werden im internationalen Festivalbetrieb allmählich zu Standards. 19.000 Menschen wussten das im Vorjahr in Salzburg zu schätzen – sofern es ihnen bewusst war.

Cirkus Cirkör

Eine der weltweit bekanntesten Zirkusgruppen, der schwedische Cirkus Cirkör, hat das diesjährige Festival soeben mit dem Stück Knitting Peace eröffnet. Ins Deutsche übersetzt will sich diese seit zehn Jahren um die Welt tourende und auch schon beim Nobelpreis-Bankett gezeigte Show "den Frieden stricken", ein Vorhaben steter Notwendigkeit. Die Artistinnen und Artisten bahnen sich ihren Weg durch Garne und Seile, Fäden und Knäuel aller Art. Bis 7. Jänner 2024 haben im Volksgarten der Stadt Salzburg internationale Compagnien ihre "Zelte aufgeschlagen". Weitere Spielorte sind das Toihaus sowie die Arge Kultur. Der französisch-schweizerische Cirque la Compagnie präsentiert seine unterhaltsame Show Pandax, einen Roadtrip von fünf Brüdern, die mit der Urne ihres verstorbenen Vaters im Fiat Panda unterwegs sind.

167 Meter langes Seil

Die kanadische Gruppe The 7 Fingers übersetzt Shakespeares Romeo und Julia in eine Duellshow (Duel Reality), der Circo Zoé schwingt sich in Deserance in luftige Höhen. Auch filigranere Erzählweisen sind vertreten, unter anderen Aurelia Eidenberger mit OneLiner, einer Performance mit einem 167 Meter langen Seil. Oder der Triple-Abend Short Pieces von Compagnie Gaïus, Christiane Hapt & Sebastian Berger und Robin Witt. (afze) Bis 7. 1. 2024