Liebe Leserin, lieber Leser,

nach dem Antisemitismus-Eklat scheint der Tech-Milliardär Elon Musk ein neues Kapitel dazu aufschlagen zu wollen, wie man mit Desinformation Werbekunden auf X vertreibt. Er befeuerte nun eine haltlose Verschwörungstheorie und rückte in mehreren Tweets "Pizzagate" wieder ins Rampenlicht. X steht bis zum Ende des Jahres vor einem potenziellen Verlust von bis zu 75 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen bis Ende des Jahres. Der Hauptgrund: Musk selbst.

Aber es gibt auch gute Nachrichten, also zumindest für die Fans hässlicher Weihnachtspullis. Microsoft quält die Augen der Menschen diesmal mit einem sehr bekannten Motiv: dem Windows-Hintergrund namens "Bliss", der in Windows XP vor zwei Jahrzehnten standardmäßig angezeigt wurde. Außerdem berichten wir über ein Studie wonach es zu viel Internet nicht gibt und das ständige Surfen und Scrollen nicht so schädlich ist, wie bislang angenommen.

