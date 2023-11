Die Red Devils gaben bei packendem 3:3 in der Türkei ein 3:1 aus der Hand. PSV Eindhoven drehte die Partie bei Sevilla und siegte 3:2

Mauro Icardi (Galatasaray, links) gegen Harry Maguire (Manchester United). IMAGO/Galatasaray SK v Mancheste

Istanbul - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den Achtelfinal-Aufstieg in der Champions League nicht mehr in der eigenen Hand. Im Hexenkessel von Istanbul musste sich das Team von Trainer Erik ten Hag gegen Galatasaray am Mittwoch nach zwischenzeitlicher 3:1-Führung mit einem 3:3 (2:1) begnügen.

Alejandro Garnacho (11. Minute), Bruno Fernandes (18.) und Scott McTominay (55.) erzielten die Tore der "Red Devils" in einem wilden Spiel. Aufseiten der Gastgeber traf Hakim Ziyech doppelt (29., 62.), Kerem Aktürkoglu (71.) erzielte den umjubelten Ausgleichstreffer zum Endstand.

Der FC Sevilla ist unterdessen in der Königsklasse bereits sicher ausgeschieden. Der spanische Traditionsklub verlor gegen die PSV Eindhoven in Unterzahl nach 2:0-Führung mit 2:3 (1:0) und kann maximal noch in die Europa League umsteigen. Diese wurde von den Andalusiern im Vorjahr gewonnen.

Zwar waren Sergio Ramos nach einem Freistoß (24.) und Youssef En-Nesyri (47.) zur Stelle. Doch nach Gelb-Rot für Lucas Ocampos (66.) drehten die Niederländer, die auf dem Weg in die Königsklasse Sturm Graz eliminiert hatten, auf. Ismael Saibari (68.), Nemanja Gudelj mit einem Eigentor (82.) und Ricardo Pepi (92.) besorgten bei PSV-Dauerdruck den Auswärtssieg. (APA, 29.11.2023)