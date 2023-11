Das Kaufhaus des Westens in Berlin. EPA/CLEMENS BILAN

Berlin/Wien – Der Insolvenzverwalter der Signa Holding, der Anwalt Christof Stapf, traut sich erst in einigen Wochen eine Einschätzung zu, ob der Plan, die mit fünf Milliarden Euro verschuldete Firma zu sanieren, hält. Erst bei der Berichtstagsatzung am 19. Dezember "wird sich eine Einschätzung treffen lassen, wie realistisch der vorgelegte Finanzplan ist und ob ein Sanierungsplan erfüllt werden kann", erklärte Stapf am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Stapf ist am Mittwochabend zum Insolvenzverwalter der Dachgesellschaft des Signa-Firmengeflechts rund um den Tiroler Immobilieninvestor René Benko bestellt worden. Mit Schulden von fünf Milliarden Euro ist es die größte Insolvenz in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

"Wir haben unverzüglich mit der Überprüfung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens begonnen", erklärte Stapf, der gemeinsam mit seinem Kanzleipartner Michael Neuhauser das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung überwacht. Die Insolvenz der Signa Holding sei aufgrund ihrer Dimension und Komplexität anders gelagert als übliche Sanierungsverfahren. "Die eingehende Prüfung wird die volle Zeit bis zur ersten Berichtstagsatzung in Anspruch nehmen", so Stapf, der bis dahin vorerst auch keine weiteren Stellungnahmen zum Verfahren geben will.

KaDeWe-Chef gelassen

Gelassen blickt man übrigens in Berlin auf das Insolvenzverfahren der Signa. "Wir sind sehr sicher aufgestellt", sagte der Geschäftsführer der KaDeWe ("Kaufhaus des Westens") Group, Michael Peterseim, dem deutschen "Tagesspiegel" (Donnerstag). Signa sei lediglich ein Minderheitsgesellschafter und bei strategischen und operativen Fragestellungen nicht gefragt. Der Haupteigentümer, die Central Group aus Thailand, stehe hinter KaDeWe. Neben dem Berliner Standort gehören auch zwei Kaufhäuser in Hamburg und München zur KaDeWe-Gruppe.

Signa ist in Berlin an zahlreichen Immobilien in Toplagen beteiligt, etwa am KaDeWe. Die komplex verschachtelte Unternehmensgruppe ist zudem in eine Reihe von Bauprojekten involviert, die laut Medienberichten derzeit stillstehen. Dazu gehören die beiden Karstadt-Standorte in Berlin-Neukölln und Berlin-Wedding sowie ein Hochhausprojekt am Kurfürstendamm.

Mögliche Geschäfte mit Hypo Vorarlberg

Die Hypo Vorarlberg Bank AG bestätigt zwar nicht, Geschäfte mit der nunmehr insolventen Signa Holding zu betreiben. Medienberichten zufolge dürfte die Bank mit 200 Millionen Euro aber ein größeres Volumen bei Signa ausständig haben. In einer Aussendung betonte das Geldinstitut: "Auch die aktuellen Entwicklungen ändern nichts daran, dass wir für das Geschäftsjahr 2023 unser geplantes Ergebnis erreichen werden." Die Vorarlberger SPÖ hat eine Anfrage eingebracht.

Die Bank verwies gegenüber Medien auf das Bankgeheimnis, Auskünfte über Geschäftsbeziehungen würden nicht erteilt. Am späten Mittwochabend wandte sich die Hypo Vorarlberg von sich aus an die Öffentlichkeit. Die Finanzierung von Immobilien sei eines der Kerngeschäftsfelder der Hypo, hieß es in der Aussendung. Man vergebe "Finanzierungen in marktüblichen Strukturen und mit entsprechender Besicherung", beobachte den Markt sehr genau und treffe entsprechende Vorsorgen.

Da die Hypo Vorarlberg mehrheitlich im Eigentum des Landes (knapp 77 Prozent) steht, hat das vermutete Geschäft der Hypo mit der Signa Holding auch eine politische Dimension. "Wie kann es sein, dass eine Landesbank in derart spekulative Geschäfte verwickelt ist? Landeshauptmann Wallner hat dafür Sorge zu tragen, dass hier eine vollumfängliche Aufklärung stattfindet", fragte der Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner (SPÖ) fest. Mögliche Auswirkungen der Signa-Insolvenz auf die Vorarlberger Landesbank seien "untragbar".

SPÖ-Anfrage an Landeshauptmann Wallner

In einer parlamentarischen Anfrage an Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) möchte die SPÖ unter anderem wissen, ob und in welchem Ausmaß die Hypo Vorarlberg zu den Kreditgebern der Signa Holding gehört. Aus dem Büro des Landeshauptmanns hieß es am Donnerstag gegenüber der APA zur Causa: "Das operative Geschäft der Hypo Vorarlberg besorgt der Vorstand, der Aufsichtsrat kontrolliert." Das Land sei in die Geschäftstätigkeit der Hypo Vorarlberg nicht eingebunden.

Der Innsbrucker SPÖ-Stadtparteivorsitzende Benjamin Plach hat in der Signa-Holding-Insolvenz eine Chance für die Stadt gewittert. Die Stadt solle den "Ankauf von strategisch wertvollen Immobilien aus der möglichen Insolvenzmasse" prüfen. Im Visier hatte er dabei sowohl Büro- als auch Wohngebäude, gegenüber der APA sprach er etwa von Immobilien in der zentral gelegenen Museumstraße. Das Kaufhaus Tyrol fand er aufgrund seiner "Dimension" weniger interessant. Die Stadt wähnte er dabei finanziell "durchaus in der Lage", solche Ankäufe - auch etwa mit Partnern wie dem Land Tirol oder in "anderen Kooperationen" – zu stemmen. (APA, red, 30.11.2023)