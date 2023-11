In den Apotheken werden einige Präparate wieder knapp. Vor allem bei Antibiotika spitzt sich die Lage wieder zu. IMAGO/Florian Gaertner/photothek

Wien – Ospen wäre das Mittel der Wahl für jenes achtjährige Kind, das mit Angina beim Hausarzt sitzt. Doch dieses Antibiotikum (Wirkstoff Penicillin) ist seit Monaten in Österreich nicht erhältlich. Der Hausarzt ruft also in der nächstgelegenen Apotheke an, fragt nach, was an Antibiotika noch verfügbar ist, und entscheidet dann, welches Mittel er verschreibt. Die Wahl fällt auf Augmentin (Wirkstoff Amoxicillin). "Das ist aber ein Breitbandantibiotikum, das in diesem Fall gar nicht nötig ist", sagt Hausarzt Kambiz Modarressy. Das sei, als würde man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ein Antibiotikum sei bei dieser Erkrankung aber wichtig, die Lösung ein Kompromiss.

Einige Tage später ist auch Augmentin nicht mehr verfügbar. "Die Lage wird immer prekärer", sagt Modarressy. Das liege auch daran, dass die Gesundheitskassen massiven Druck beim Preis machen. Die Anbieter verkaufen dann freilich an jene Länder, die für die Medikamente besser bezahlen. Das führe dazu, dass aktuell auch Blutdruckmedikamente schwer bis gar nicht zu bekommen sind, selbst Schmerzsalben und entsprechende Generika seien aus, Hustensäfte nicht lieferbar.

Akut sei die Lage auch bei Thiamazol, einem Standardmedikament gegen Schilddrüsenüberfunktion. Wenn der Patient dieses Medikament aber nicht bekommt, drohe ein Notfall. Nach einem Telefonat mit der Apotheke wurde die Lösung gefunden, das Präparat wird aus Deutschland bestellt. Nur dort ist es scheinbar lagernd. "Das ist alles nur noch mühsam", sagt Modarressy.

Ein ewiges Hin und Her

Diese Lage ist für alle Involvierten mühsam. Vor allem für die Patienten, die oft erst in der Apotheke hören, dass die verschriebenen Präparate nicht verfügbar sind. Dann wird telefoniert, eventuell muss das Rezept geändert werden. Grotesk wird die Lage auch bei verschiedenen Packungsgrößen. Hausarzt Modarressy erzählt von einem Fall, bei dem er einem Patienten eine 20-Stück-Packung Tabletten verschrieben hat. Diese gab es in der Apotheke aber nicht, nur 50-Stück-Packungen. Dafür braucht der Patient aber ein entsprechendes neues Rezept. Die übrigbleibenden 30 Tabletten werden damit unnötig abgegeben. Für die Kassa sei das auch teuer, sagt der Hausarzt. Anders sei es derzeit aber oft nicht möglich, Patienten mit Medikamenten zu versorgen.

Ein Apotheker, der namentlich nicht genannt werden möchte, bestätigt die derzeit schwierige Lage. Immer wieder sei man im Austausch mit den Ärzten, wenn man Patienten etwas anderes mitgeben müsse, als auf dem Rezept steht. Er merkt an, dass es in Österreich noch immer keine Wirkstoffverschreibung gebe, in Europa sei das schon üblich. Dass würde bedeuten, dass der Arzt kein bestimmtes Medikament verschreibt, sondern nur den Wirkstoff. Die Apotheke suche dann ein entsprechendes verfügbares Präparat. Diesbezügliche Verhandlungen in Österreich zwischen der Apothekerkammer und der Ärztekammer haben hier noch keinen Fortschritt gebracht. Manchmal sei die Wirkstoffverschreibung aber ohnehin gelebte Praxis, ist aus der Ärztekammer Wien zu hören. Weil anders die Versorgung der Patienten nicht mehr sichergestellt werden könne.

Lieferkette nicht mehr so stabil

Die ganze Lieferkette sei mit Corona und den Lieferengpässen durcheinandergekommen, sagt der Apotheker. Herstellerländer wie China oder Indien seien als Lieferanten ausgefallen, weil der Eigenbedarf im Vorjahr so groß gewesen sei. In der Zeit, als in Österreich noch die Maskenpflicht gegolten habe, seien Erkältungsviren auch kein Thema gewesen. Daher wurde vom Großhandel weniger bestellt – eine Lage, die einfach falsch eingeschätzt worden sei. Das habe sich in der Erkältungszeit im Vorjahr bitter gerächt.

Dass ein Teil des Medikamentenproblems in Österreich hausgemacht ist, bestätigt auch der Apotheker. Die Kasse senke dauernd die Preise, für Anbieter sei Österreich damit einfach kein attraktiver Markt mehr. Während Deutschland die Medikamentenpreise zuletzt erhöht hat, wurden diese im österreichischen Erstattungskodex gesenkt. Eine spezielle Rheumaspritze kann in Deutschland für 600 Euro verkauft werden, in Österreich nur für 300 Euro. Damit sei klar, wohin der Hersteller mit seiner Ware gehen werde.

Wo ist das versprochene Lager?

Ende November waren 572 Präparate in Österreich Mangelware. In dieser Zahl sind auch verschiedene Verpackungsgrößen oder Wirkstärken inkludiert. Nimmt man diese Doppelungen heraus, sind es 368 Medikamente, bei denen es eng ist. 200 davon sind gar nicht lieferbar. Viele dieser Engpässe gehen auch auf einen Wirkstoffmangel zurück. Das heißt, dem Hersteller fehlen Substanzen, um das Medikament überhaupt herstellen zu können. Betroffen sind Blutdrucksenker, Herz-Kreislauf-Mittel, Augentropfen, Diabetesmedikamente, Präparate gegen Prostataerkrankungen oder auch Impfstoffe.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat im Vorjahr versprochen, dass sich die Situation nicht wiederholen darf. Auch im Vorjahr waren viele wesentliche Medikamente in der Grippe- und Erkältungszeit knapp oder nicht lieferbar. Vor allem bei Antibiotika war die Lage gleich dramatisch. Wie kann es also sein, dass sich die Situation erneut derart zuspitzt?

Wirkstoffe wurden eingelagert

Die Erkältungskrankheiten nehmen derzeit volle Fahrt auf. Das lässt sich auch an den Krankenständen ablesen. Doch das Gesundheitsministerium beruhigt. Anfang November wurde ein Wirkstofflager eingerichtet. Darauf habe man sich mit dem Pharmagroßhandel geeinigt. Wirkstoffe für Breitbandantibiotika, Fiebersenker, Erkältungspräparate und Entzündungshämmer seien eingelagert worden, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsministers. Dieses Lager ist auf ganz Österreich verteilt, damit Wirkstoffe rasch in alle Bundesländer geliefert werden können. Auf diese Wirkstoffe können alle Apotheken zugreifen. Noch sei die Lage aber so, dass mit vorhandenen Medikamenten jongliert werden könne, hießt es aus dem Gesundheitsministerium – auf die eingelagerten Wirkstoffe wurde laut Ministerium bisher noch nicht zugegriffen.

Zusätzlich dazu wurde im Budget eine sogenannte Überschreitungsermächtigung in der Höhe von 35 Millionen Euro beschlossen. Aus diesen Mitteln sollen in Zukunft Medikamente gekauft werden.

Arzneimittelgesetz wurde novelliert

Damit die vorhandenen Medikamente besser eingesetzt werden können, wurde vor wenigen Tagen auch das Arzneimittelgesetz novelliert. Die Verkaufsfrist wurde verlängert, Medikamente dürfen damit bis ans Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums in den Apotheken abgegeben werden.

"Eine Hilfe wäre, wenn Ärzte ein Dispensierrecht hätten", sagt Hausarzt Modarressy. Das würde bedeuten, dass Ärzte bestimmte Medikamente auch über die Ordination an Patienten weitergeben könnten. Gerade an Tagen, an denen die Ordination länger offen hat als die Apotheken, könnten Patienten entlastet werden, wenn sie nach dem Arztbesuch nicht erst noch die nächste Nachtapotheke aufsuchen müssten. Das Gesetz erlaube das derzeit aber nicht. Nur Apotheken dürfen Medikamente abgeben.

Auch Grippeimpfstoff fehlt

Zu einer Absurdität kommt es auch bei der Grippeimpfung. Diese wird heuer zu einem reduzierten Preis von sieben Euro angeboten. Die Ärzte können den für diese Aktion benötigten Impfstoff über die Österreichische Gesundheitskasse beziehen. Doch bereits am 2. Oktober wurde den impfenden Hausärzten per Brief mitgeteilt, dass das Präparat Fluenz Tetra (nasal) für die Steiermark und Fluad Tetra für alle Bundesländer nicht mehr bestellbar sind. Die Kontingente seien ausgeschöpft. Hausarzt Modarressy schüttelt hier nur noch den Kopf: "Die Impfsaison für Grippe startet im November, und schon im Oktober ist kein Präparat verfügbar."

Er selbst habe daher einen anderen Weg gewählt, nicht über die Gesundheitskasse bestellt, sondern seine Impfungen direkt über die Apotheke gekauft. Diese Kosten würden freilich den Patienten weiterverrechnet. Und damit starten in der Ordination die Debatten darüber, warum der Patient für die Impfung mehr zahlen soll, wo es doch geheißen habe, diese sei heuer für nur sieben Euro erhältlich. Mittlerweile sind über das Bestellsystem der Gesundheitskasse auch andere Grippeimpfstoffe nicht mehr bestellbar.

Ärztekammer fordert mehr Impfstoff

Die Ärztekammer hat nun auch auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. "Bei der aktuell laufenden Impfaktion treten immer mehr Versorgungslücken mit den nötigen Impfstoffen auf", kritisiert Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Zu den österreichweit bereits ausgeschöpften Impfstoffen gehört etwa jener für Senioren ab 65 Jahren. Nachbestellungen seien nicht möglich, bestätigt die Kammer. Rund eine Million Impfdosen seien einfach zu wenige im Rahmen so einer Aktion, merkt Wutscher an. Auch für eine erstrebenswerte Durchimpfungsrate reiche das nicht aus. (Bettina Pfluger, 30.11.2023)